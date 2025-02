Um quarto dos eleitores apoiaria o partido em frente ao trabalho nas eleições gerais, sugeriu uma pesquisa

A reforma da direita à direita no Reino Unido Nigel Farage pela primeira vez dominou o trabalho em uma pesquisa sobre a intenção de votar no YouGov, no topo da escada na frente de ambos os principais partidos do país.

A pesquisa, anunciada na segunda -feira, descobriu que, se as eleições gerais fossem realizadas amanhã, 25% dos eleitores britânicos apoiariam a reforma, 24% apoiariam a força de trabalho e 21% votariam de forma conservadora.

O estudo realizado de 2 a 3 de fevereiro para o Sky News registrou o maior resultado de reforma até o momento, em comparação com 23% na pesquisa anterior 26 a 27 de janeiro.

O trabalho, que venceu as eleições gerais do ano passado no deslizamento de terra, caiu três pontos em comparação com janeiro, enquanto os democratas liberais e o verde permaneceram estáveis ​​em 14%e 9%ou 9%.

Farage levou o X para compartilhar a pesquisa, declarando: “A Grã -Bretanha quer uma reforma”. Apenas seis meses depois que o partido garantiu seus cinco primeiros deputados, a pesquisa sugeriu que a reforma venceria 76 lugares nas eleições gerais hoje – 60 das quais atualmente foram realizadas pelo trabalho.

As próximas eleições gerais no Reino Unido serão alcançadas até 2029. Desde que ele assumiu seu dever no ano passado, o trabalho enfrentou a estagnação econômica e a crescente pressão nos setores -chave.













Farage, visto como o principal desafiante de Labourd, ganhou atração entre os eleitores decepcionados, trabalho e conservadores. A reforma do Reino Unido defende um controle rigoroso da imigração, a proibição da ideologia transgênero nas escolas e a redução de impostos para pequenas empresas para incentivar o crescimento econômico. Também se opõe aos objetivos do carbono on -line, alegando que prejudica a economia.

Elon Musk, nomeado como “Funcionário especial do governo” Para manter o ministério da eficácia do governo (DOGE) sob o presidente dos EUA, Donald Trump, ele descreveu a reforma como “A única maneira de salvar” Grã -Bretanha. Os relatórios sugerem que ele pensou em doações de até US $ 100 milhões para reformar o Reino Unido, embora o próprio Musk tenha rejeitado as reivindicações de dezembro.

O Daily Mail reportou no mês passado, referindo -se à festa, e a reforma do Reino Unido mantém “Um relacionamento profundo com a equipe do presidente dos EUA e fala diariamente”. Em uma entrevista ao The New York Times no mês passado, Farage afirmou que Musk ainda estava aberto para fazer um “Grande” doação.

Musk já havia procurado influência na política do Reino Unido, até convidou a primeira -ministra Keira Starmer para ser fechada. Seu envolvimento na política europeia se estende além do Reino Unido recentemente criticado pelo chanceler alemão Olaf Scholz por aprovar a alternativa de direita à Alemanha (AFD) na véspera deste mês de votação parlamentar.