A relação entre Kodak Black e Maranda Johnson explicada

Os fãs ficaram curiosos sobre preto e sua namorada, Maranda Johnson, e se ainda estão juntos. O relacionamento deles veio recentemente à tona na série da Netflix, WAGs to Riches, que apresenta casais de rappers e atletas conhecidos. Johnson, um dos membros mais jovens do elenco, destaca seu relacionamento intermitente com Black, suas responsabilidades parentais e sua carreira.

Aqui estão os detalhes de seu status de relacionamento atual.

Kodak Black e Maranda Johnson estão namorando?

O status do namoro entre Black e Johnson ainda não está claro.

Black e Johnson supostamente se conheceram em 2017. Eles estabeleceram uma conexão e começaram a se ver, no entanto, seu relacionamento passou por vários altos e baixos, resultando em períodos de idas e vindas. Eles não foram abertos sobre seu relacionamento e o mantiveram longe do escrutínio público. No entanto, o recente reality show da Netflix tende a dar aos fãs algumas dicas sobre seu vínculo. No entanto, Black nunca compartilhou vislumbres de seu romance com Johnson em suas redes sociais.

Johnson é uma personalidade de televisão, corretor de imóveis e músico. De acordo com Grite MiamiEla sempre teve talento para o empreendedorismo. Durante o ano do ensino médio, ela começou a vender algumas coisas, incluindo lanches e roupas de banho, garantindo seu estilo de vida com múltiplas fontes de renda. À medida que foi crescendo, decidiu se dedicar ao setor imobiliário, obteve sua licença e foi assessorada pela corretora Sharelle Rosado. Ele também começou a trabalhar com a Allure Realty. Canalizando sua mentalidade empreendedora para o mundo real, ela fundou uma marca de beleza, Seven Luke Cosmetics.

Ele também mergulhou na indústria musical e lançou músicas independentes em seu canal no YouTube. Agora, ela está prestes a se tornar uma personalidade da televisão e aparecerá na recente série da Netflix. Embora seu status de relacionamento seja desconhecido, ela atualmente divide dois filhos com Black. Depois de passarem alguns anos juntos, eles foram abençoados com uma filha, a Rainha Yuri, e um filho, o Príncipe Kapri. (através O Sol dos EUA)