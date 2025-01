A remoção do teclado ocorre em Roma: “Mais de 200 semanas”

A operação da remoção de teclado forçada, uma caixa que contém as chaves de apartamentos para os arrendados para turistas iniciados no distrito romano de Monti.

O conselheiro de turismo Alessandro Onorato a lidera junto com o Presidente 1. Lorenza Bonaccorsi Prefeitura, Técnicas Municipais e Polícia Local. Cerca de 200 por semana serão separados, foi anunciado esta manhã. Um endereço de e-mail também foi fornecido para se reportar a “Lucchetton” (Taskorforce.politzia aptalty@comune.roma.it). “A partir de hoje – disse Onorato – inicia um grupo de trabalho que visa remover o teclado e confiar que manter a atenção alta e tornar essa remoção constante em um mês que os mesmos gerentes entendem que este jogo leva demais, remova -os do público, mas também de espaços particulares.

“Artigo 4, letra G dos regulamentos policiais locais – explica Onorato – proíbe explicitamente” para anexar Lucchetti e objetos de qualquer outro gênero sobre os ativos da herança histórica, arqueológica, artística e monumental “. Para atacar uma caixa fora do edifício privado que dura em terras públicas, é necessária a capitolina de superintendência, se formos um cartão de qualidade dentro que inclua todos os edifícios da parede da aurreliana, mas também alguns em áreas externas. Nenhum proprietário da estrutura jamais foi permitido. Além disso, os UNESCOS da UNESCO têm duas vezes e uma sala de aula de superintendência estadual que nunca aprovou nenhum teclado. Portanto, transformamos todo o condomino com uma sentença de 400 euros, a menos que os agentes possam rastrear os proprietários e intimidar o administrador para removê -lo dentro de 7 dias: se não o fizer, Eva pensa que pagará as despesas do preservativo “.

“Já recebemos dezenas de novos relatórios de cidadãos de um teclado ofensivo no endereço de elogio reservado – diz Onorato – também alguns dos restos de resíduos que se removeram: optaram por identificar a polícia local e pagar 400 euros para retornar ao conteúdo das caixas confiscadas.

