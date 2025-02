De grandes extensões terrestres, instalações residenciais e propriedades comerciais, a contas bancárias, o exterior ativo avaliou cerca de ₹ 16.000 milhões de rúpias em 16 jurisdições estrangeiras foram atacadas ou congeladas no passado recente pela Diretoria de Controle em mais de 30 casos que envolvem os principais negócios e Casas de negócios proeminentes, incluindo o fundador e ex-presidente da Indian Premier League, Lalit Modi, e a dupla do tio-Obrino Nirav Modi e Mehul Choksi.

Essas propriedades são encontradas nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos (EAU), Japão, França, Espanha, Suíça, Austrália, Cingapura, Sri Lanka, China, Hong Kong, Mauricio, Bermudas, Comoros arquiplásticos e dependência autochancence on A Ilha da Coroa Britânica do homem.

“Nos casos em que a renda do crime (PIC) é rastreada a qualquer outro país, o serviço de emergência pode emitir ordens de anexo/congelamento/confisco. Para o serviço ou execução de tais ordens, o Capítulo IX da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) estabelece que o mecanismo busca assistência de um estado de contratação onde a foto foi estacionada “, disse um alto funcionário da agência, ele acrescentou que um rogatório A Carta (Carta do Aplicativo) pode ser enviada pelos tribunais da Índia ao tribunal/autoridade interessada no Estado da contratação.

Segundo registros do governo, o caso de fraude “esterlina de biotecnologia” limitou a lista de propriedades no valor de ₹ 9.778 milhões de rúpias (ativos móveis: ₹ 2.538 milhões de rúpias) nos Estados Unidos, no Reino Unido e em Comores. Cerca de 250 entidades nacionais e 100 mares em países como Estados Unidos, Reino Unido, Eau, Nigéria, Mauricio, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá e Barbados, foram usadas pelos réus para desviar e lavar fundos.

As propriedades avaliadas em torno de ₹ 1.246 milhões de rúpias foram anexadas na Austrália, EUA e EAU, no caso da Dewan Housing Finance Corporation (DHFL) que envolve ₹ 34.615 milhões de rúpias. A investigação é baseada em um assinado pelo Central Research Office (CBI), seu maior caso de “nome da banca”, no qual o então CMD Kapil Wadhawan, o diretor Dheeraj Wadhawan e outros são acusados.

No caso Nirav Modi: uma parte do golpe de ₹ 13.578 crore Punjab National Bank, o DE anexou propriedades no valor de mais de ₹ 915 crore (ativos móveis: 530,50 milhões de rúpias) nos Estados Unidos, Kingdom Unido, Eau, Hong Kong, Cingapura e Suíça. Ele supostamente traiu seu tio através do uso de cartas de compromisso fraudulentas. Os ativos ligados ao Sr. Choksi foram anexados nos EUA., Eau e Japão.

Enquanto Nirav Modi é atualmente apresentado em uma prisão do Reino Unido que enfrenta procedimentos de extradição, Choksi se tornou um antigo cidadão e também está lutando contra o pedido de extradição da Índia.

A agência, no caso de uma Scam Power Corporation da Scam Power Corporation (UPPCL) (UPPCL), atribuiu ativos móveis de ₹ 578 milhões no Reino Unido. Conforme alegado, mais de 4.323 milhões de rúpias foram investidas em empresas com condições financeiras questionáveis, incluindo a DHFL. Outro importante apego dos ativos de Londres e Dubai no valor de ₹ 503 milhões de rúpias foi realizado no caso de empréstimos bancários limitados da Jet Airways (Índia) que envolve seu presidente fundador Naresh Goyal e outros.

No caso limitado de PACL, o réu levantou cerca de ₹ 49.000 milhões de rúpias de 58 milhões de investidores por 18 anos através de esquemas ilegais de investimento coletivo. Os fundos foram desviados para entidades fantasmas, aposentadas e roteadas através de “Hawala” para a sede de Dubai. O DE anexou propriedades de 462 milhões de rúpias (ativos móveis: Rs.436 milhões de rúpias) na Austrália.

Os ativos móveis por um valor de aproximadamente 445,24 milhões de rúpias congelaram em Cingapura e Hong Kong no caso de “fraude de jogos on -line” da DokyPay Technology Private Limited e Linkyun Technology Limited, que supostamente enganou as pessoas de Rs.1.146 milhões de rúpias. As empresas “de propriedade de Chino” estavam supostamente nas atividades internacionais de “Hawala” e ilegal.

O funcionário disse que uma ordem de restrição para ativos móveis com sede em Mauricio avaliava ₹ 397,58 milhões de rúpias no caso de Lalit Modi, contra quem a polícia de Tamil Nadu registrou um FIR em 13 de outubro de 2010, alegando que a conspiração criminosa, criminal de confiança, criminosa, Armadilha, falsificação, etc.

No caso de ₹ 3.871,71-core Rei Agro “Fraude de Crédito Banco”, cerca de ₹ 231 milhões de rúpias em ativos móveis na EAU e na ilha de Mann foram anexados. O último apego de ativos de ₹ 224,08-corre, incluindo projetos de hotéis de luxo em direitos de construção e arrendamento de terras de quatro acres em Colombo de Sri Lanka, foi feito no caso de Krishh Realtech Private Limited e outros, que ele alega que os compradores da trama foram enganados por aproximadamente ₹ 503 milhões de rúpias.

Na Suíça e no EAUs, foram atribuídos mais de 364 milhões de rúpias (ativos móveis: ₹ 322 milhões de rúpias) na Suíça e na EAU em dois casos de “fraude de empréstimos bancários” Moser Baer Baer India Limited Limited. A sonda ED é baseada no FIRS CBI.

O caso da “fraude de fundos de fundos” da cidade, que foi anexada a ₹ 160 milhões de rúpias (principalmente móveis ativas) na Suíça e Cingapura, afirma que o acusado disse a Mohammed Masood e outros mais coletados coletados de ₹ 1.000 milhões de investidores em Delhi , em Delhi, Mumbai, Rajasthan, Tamil Nadu, Karnataka e Andhra Pradesh, com a promessa de um retorno fenomenal.

No Reino Unido, o DE anexou ativos de ₹ 118,75 milhões no caso envolvendo a Bhushan Power and Steel Limited, que é acusado de enganar os credores por uma quantia de ₹ 47.204 milhões de rúpias. Recentemente, a agência facilitou a restituição de ₹ 4.025 milhões de rúpias a uma empresa, JSW, no mesmo assunto.

Enquanto no caso da Relicare Finvest Limited, a agência anexou ativos móveis avaliados Rs.109 milhões de rúpias em Hong Kong e no Reino Unido, outro caso significativo é da aplicação de apostas de Mahadev, na qual o endereço se anexou até agora 99,50 milhões Rúpias no exterior. No eau. O aplicativo fazia parte de uma “união da Umbrella Union” plataformas on -line para facilitar sites de apostas ilegais e lavagem de dinheiro usando contas bancárias “Benami”. Os poucos suspeitos no caso são de aproximadamente 6.000 milhões de rúpias.

No caso da Unitech Limited, que alega que cerca de ₹ 7.612 milhões de rúpias de moradia, investidores e bancos foram desviados, o DE anexou ativos avaliados ₹ 58,63 milhões de rúpias no Reino Unido e ₹ 7,61 milhões de rúpias no EAU.

A agência também está investigando os Estados Unidos Awashi, então diretor administrativo e diretor executivo da Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited; e outros, com base em um FIR CBI que alega a recepção da Comissão Ilegal de Fornecedores Estrangeiros. O DE anexou ativos móveis de 39,58 milhões de rúpias na Suíça. Além disso, as contas bancárias de algumas empresas de conchas em Hong Kong, com fundos equivalentes a Rs.41,87 milhões de rúpias, foram anexadas no caso de Jawahar Lal Nehru Port Trust (JNPT) -OBC “Fraude Banco”.

De acordo com os números mais recentes, as investigações no caso da HPZ token, nas quais as pessoas foram enganadas pelo pretexto de investimentos para mineração de bitcoin e outras criptomoedas, datam do EAU de aproximadamente ₹ 38,79. Além disso, a sede do valor de valor de propriedade da EAU. O réu enganou pessoas com mais de ₹ 100 milhões de rúpias usando esquemas de troca de Ponzi e Forex.

No caso da National Spot Exchange, os ativos de Rs.25.23-core datam do EAU, enquanto o número está em Rs bilhões de milhões de rúpias com falsa promessa de 10% de rendimento mensal, no mesmo país.

Durante a investigação no caso de alto perfil de ₹ 3.700 milhões de rúpias VVIP Chopper Deal, as propriedades avaliaram ₹ 22,17 milhões de rúpias e ₹ 7,23 milhões de rúpias na Suíça e na França.

Os ativos móveis da China em um valor superior a ₹ 24 milhões de rúpias foram atribuídos em relação a um suposto golpe do aplicativo de jogo on -line “Fiewin”, supostamente dirigido por alguns cidadãos chineses e seus cúmplices indianos.

No caso limitado privado de desenvolvedores de zoom, relacionados a ₹ 2.650 milhões de rúpias retiradas de 25 bancos, cerca de 1.280 acres foram anexados nos Estados Unidos na Califórnia. A agência constatou que cerca de 500 empresas, incluindo 15 nos EUA, nove no Eau, sete em Cingapura, quatro na Alemanha, três no Reino Unido e na Suíça, e dois cada um na China e no Zimbábue, eles usaram para suposta lavagem de dinheiro .

Um pedido de arquivo anexado por ₹ 17,69 milhões de rúpias nas Bermudas também foi emitido no caso dos distribuidores do AR supostamente envolvendo apresentações da fatura de entrada fraudulenta; e ativos ativos nos EUA. Entre os outros anexos estão os ativos imobiliários na Espanha no valor de ₹ 41,73 milhões de rúpias no caso de “comércio ilegal de moeda on -line” da Octafx India.