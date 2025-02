A resolução Cruz procura desfazer a regra de eficiência do aquecedor de água atrasado

Uma resolução do Congresso patrocinada pelo senador Ted Cruz (R-Texas) revogaria uma regra de eficiência energética da era Biden para aquecedores de água que o presidente Trump atrasou a implementação na semana passada.

A resolução Cruz aponta para as regras da administração de Biden para aquecedor de água sem tanques com gás, que deveria afetar entre 30 e 40 % do aquecedor atualmente no mercado. Originalmente, os fabricantes tiveram que cumprir o prazo em dezembro de 2029, mas na sexta -feira passada, o Departamento de Energia de Trump se moveu para adiar as regras.

O republicano do Texas introduziu a resolução sob a Lei de Revisão do Congresso (CRA), que permite que a maioria da maioria do Congresso revogue uma regra federal. Os republicanos introduziram várias resoluções de CRA destinadas às regras de energia e ambiental de Biden durante sua presidência, frequentemente aprovando o Senado com os votos de democratas de estado vulnerável e vermelho como o então Sens. Jon Tester (D-Mt.) E Joe Manchin (DW (DW .v.).

Embora inevitavelmente ofereçam essas resoluções, os planos do Partido Republicano Trumpta e Trump para reverter as políticas de energia de Biden provavelmente fornecerão um caminho deslizante para resoluções como Cruz. A implementação do CRA seria quase imediata, enquanto as regras de desfazer através do processo de regulamentação federal podem levar anos. O atraso da regra do condensador de água envolveria a criação de uma nova categoria de produtos para os modelos afetados e argumentaria que a categoria estava isenta da regra.

A resolução Cruz atraiu as costas de uma série de grupos da indústria de combustíveis de gás e fósseis, incluindo a Texas Energy Producers Alliance, os Estados Unidos e a Associação de Gás e a Western Energy Alliance. O CEO do Secretário de Energia, Chris Wright, sentou -se no Conselho de Administração do último grupo, de acordo com uma apresentação fiscal de 2023.

Uma fonte no escritório de Cruz disse ao Hill que reuniu o número necessário de assinaturas para levar a resolução ao chão do Senado e que uma votação provavelmente será apresentada nas próximas duas semanas.

