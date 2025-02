A resolução do orçamento do Partido Republicano da Câmara dos Deputados está em equilíbrio, já que o intransigente mantém apoio

A resolução do orçamento do Partido Republicano da Câmara dos Deputados está...

A resolução orçamentária do Partido Republicano da Câmara dos Deputados está pendurado no equilíbrio, uma vez que um punhado de intransigente mantém o apoio, preparando o cenário para um voto do comitê de alto risco na quinta -feira.

Pelo menos seis republicanos no Comitê de Orçamento da Câmara dos Deputados permaneceram indecisos na quarta -feira à tarde sobre se eles apoiarão a resolução do orçamento quando o painel considerar quinta -feira, um número muito maior do que os dois legisladores do Partido Republicano do que a conferência que pode pagar perder e ainda esclarecer a medida, assumindo que todos os democratas votam “não”.

Os conservadores da linha dura e alguns outros republicanos estão pressionando mudanças na extensão e compromissos nas despesas, uma dinâmica que ameaça o caminho a seguir para a resolução.

“Amanhã será um ótimo dia”, disse Ralph Norman (Rs.C.), representante do Comitê de Orçamento. “Se não for, isso nos coloca de volta na zero zero.”

Alguns membros do comitê de orçamento, sem dúvida, estavam otimistas de que a resolução orçamentária finalmente deixaria o painel na quinta -feira. Mas a última negociação de minimposição pode lançar uma chave no processo, forçando os líderes republicanos à Lei de Equilíbrio para aplacar os conservadores da linha rígida e proteger o moderado vulnerável.

“Estamos tendo algumas conversas de última hora”, disse o representante Jay Obernolte (R-Califórnia). “Teríamos alguns de nós que, você sabe que é muito complicado, há muitos mostradores e queremos apenas garantir que nos aproximemos”.

Quando perguntado se ele tinha certeza de que a resolução do orçamento limparia o painel na quinta -feira, o republicano da Califórnia respondeu: “Eu faço”.

Os republicanos da Câmara dos Deputados publicaram sua tão aguardada resolução orçamentária após o Logjam Days na quarta -feira.

Descreva um andar de US $ 1,5 bilhão para despesas entre comitês, US $ 300 bilhões em despesas adicionais para a fronteira e defesa e um limite de US $ 4,5 bilhões no impacto do plano republicano dos republicanos para ampliar os cortes dos impostos sobre Trump em 2017.

Os republicanos buscam usar a reconciliação orçamentária para aprovar a agenda legislativa do presidente Trump, incluindo cortes de impostos, financiamento de fronteiras e política energética, uma vez que o processo, se bem -sucedido, permitirá que o partido evite a oposição democrata no Senado.

A aprovação de uma resolução orçamentária desbloqueia a reconciliação. Mas os republicanos já enfrentam obstáculos íngremes, já que os intransigentes no painel solicitam mais detalhes sobre o que haverá no produto final, muito além do que é típico para a primeira etapa do processo.

Norman, que também é membro do Conservador do Caucus da Freedom House, disse que quer que os requisitos de trabalho do Medicaid e os subsídios bloqueados estejam em cima da mesa. Sem essas considerações, argumentou Norman, os republicanos da Câmara dos Deputados não poderão atingir US $ 2 bilhões em cortes em despesas obrigatórias, que foram incluídas como um objetivo na resolução orçamentária publicada na manhã de quarta -feira.

De acordo com uma estimativa do Comitê de Formulários e Mídias, os requisitos de trabalho do Medicaid podem gerar US $ 100 bilhões em economia por 10 anos.

O republicano da Carolina do Sul disse que não apoiaria a resolução do orçamento se permanecesse em sua forma atual.

O representante Chip Roy (R-Texas), outro membro do Freedom Caucus, que está no comitê de orçamento, disse “há” quatro ou cinco variáveis ​​principais que eu ainda preciso conhecer as respostas.

Uma dessas perguntas, disse ele, gira em torno do qual os subsídios energéticos voltariam como parte do pacote de reconciliação. Roy disse que gostaria de um compromisso de que “uma grande maioria” de subsídios energéticos na Lei de Redução da Inflação Democrática (IRA), promulgada em 2023, a ser revogada, indicando que algumas disposições podem permanecer intactas porque são importantes para os componentes em Alguns distritos liderados pelo Partido Republicano em todo o país.

“Quero ver qual é o resultado específico e se a grande maioria desses subsídios terá ido, porque ainda não estou obtendo esse compromisso firme”, disse Roy.

No entanto, essas demandas colidem com os interesses dos moderados e os republicanos de assento oscilante que acreditam que algumas das disposições de crédito tributário verde são importantes para seus distritos.

O republicano do Texas disse que também precisa investigar como é uma liderança séria sobre reduzir os gastos acima do piso de US $ 1,5 bilhão incluído na resolução orçamentária e como os US $ 300 bilhões em despesas para a fronteira e a defesa afetarão a próxima luta pelo financiamento do governo .

“Estou decepcionado com o número (o piso de corte de custos) não é mais alto e estou decepcionado por não termos mais clareza sobre o que realmente precisamos ver com relação aos subsídios que são tão prejudiciais”, disse Roy, ” Roy disse: “Roy disse:” Roy disse “, disse Roy. . “Então veremos.”

Enquanto isso, a liderança parece estar fechando a porta sobre compromissos firmes de resolução orçamentária. Quando perguntado se ele estava fazendo alterações para apaziguar o intransigente, Johnson disse aos repórteres “Não, não estamos, não podemos fazer nenhuma promessa sobre o produto final”.

“É isso que os comitês e todos os vários caucus fazem, todo mundo fala juntos para encontrar uma resolução final”, acrescentou. “Então, estou aberto a todas as idéias, mas ainda não tomamos nenhuma decisão final sobre isso”.

No entanto, alguns legisladores estão jogando água fria nessa noção.

“O projeto refletirá o que é necessário para obter os votos”, disse um republicano da Câmara dos Deputados da colina.

As conversas continuaram no Capitólio na noite de quarta -feira sobre como obter a resolução orçamentária através do comitê. Alguns legisladores prevêem que a reunião de quinta -feira para discutir a resolução pode durar horas e os legisladores consideram as mudanças após a mudança.

“Neste momento, o que você está ouvindo, que o presidente sente que tem votos suficientes para mudar a política do Partido Republicano da Câmara.

No entanto, Obernolte disse que os membros do comitê poderiam ter um acordo negociado antes da reunião e depois mover uma emenda radical que inclui alterações. Essa solução, disse Obernolte, poderia evitar uma demonstração de um debate em maratona.

“Acho que o plano é obter todas as mudanças negociadas antes da margem”, disse Obernolte. “Se você está se perguntando se vamos ter muitas emendas republicanas que são oferecidas separadamente, não acho que esse seja o plano. Não sei com certeza … a alteração do autor, uma emenda na natureza de um substituto. “

Mesmo que a resolução da quiréia através do Comitê de Orçamento, enfrente ventos em potencial contra a Câmara da Câmara, onde os moderados expressam preocupações sobre as mudanças do Medicaid, e os conservadores são rei na figura do andar para as despesas de despesas como insubstanciais.

“O presidente Trump disse que realmente não quer interpretar o Medicaid, então não tenho certeza de como os cortes ocorrerão”, disse o representante Andrew Garbarino (RN.Y.).

Enquanto isso, o representante Eric Burlison (R-Mo.) disse que ficou “decepcionado” e “um não-franzido” quando perguntado sobre a resolução orçamentária, argumentando que o andar de US $ 1,5 bilhão para cortes de despesas era muito baixo.

“Não estou apoiando isso neste momento”, a representante Victoria Spartz (R-Ind.), Respondendo “(a) Variedade de coisas” quando perguntado sobre seus reparos.

Apesar das preocupações com a resolução orçamentária, os membros do poderoso comitê estão realizando seu incêndio até a reunião de quinta -feira, o que poderia determinar se os republicanos da Câmara dos Deputados avançam com seu plano atual ou são catapultados de volta ao ponto de partida.

“É como um bolo. Vamos olhar para todos os ingredientes, vamos ver se você ainda pode comer e iremos a partir daí ”, disse Norman. “Eu não vou me comprometer com nada. Eu tive meu voto até as discussões de amanhã.

Emily Brooks e Aris Folley contribuíram.

Fonte