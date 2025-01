A responsabilização do 6 de janeiro vacila à medida que o retorno de Trump se aproxima

A responsabilização do 6 de janeiro vacila à medida que o retorno...

A perspectiva de responsabilização do Presidente eleito Trump e daqueles que desempenharam um papel no ataque ao Capitólio está a desvanecer-se à medida que ele toma posse e o Partido Republicano ganha o controlo de Washington, para consternação dos seus críticos.

Os dois casos de interferência eleitoral de Trump encontraram grandes obstáculos antes do seu regresso ao poder e, uma vez no cargo, ele prometeu perdoar muitos dos 1.500 acusados ​​em conexão com o ataque ao Capitólio.

É uma decepção para os democratas e outros que querem justiça para aquele que consideram um dos dias mais feios da história do país.

E é um episódio que frequentemente se referem como um referendo para os eleitores, inclusive no discurso de encerramento do vice-presidente Harris no Ellipse, o mesmo local a partir do qual Trump encorajou os seus próprios apoiantes a marcharem sobre o Capitólio.

“A única razão pela qual temos o Estado de direito é tentar responsabilizar pessoas que tradicionalmente não eram responsabilizadas. Estas são pessoas com poder”, disse o deputado Jamie Raskin (D-Md.), Ex-membro do Comitê Seleto da Câmara, em 6 de janeiro.

“Esta é uma assimetria que temos apontado o tempo todo, que tem havido uma relativa responsabilização até este ponto para as pessoas que esmagaram a cabeça de policiais com bandeiras de batalha confederadas ou os empalaram com bandeiras de Trump ou invadiram o Capitólio e e assim por diante, diante dos autores intelectuais por trás de todo o processo.”

A conduta de Trump em 6 de janeiro de 2021 estava sob escrutínio do agora extinto comitê selecionado da Câmara. Esse painel funcionou enquanto o Departamento de Justiça (DOJ) intensificava o que se tornaria um dos seus processos de maior escala, embora esse esforço também tenha sido criticado pelos democratas e outros críticos por avançar demasiado lentamente.

Mais tarde, Trump seria indiciado pelo procurador especial Jack Smith por seu papel na tentativa de bloquear a transferência pacífica de poder com uma acusação na Geórgia, juntamente com vários co-réus, poucas semanas depois.

Mas esses processos encontraram sérios obstáculos e Smith decidiu encerrar o caso de 6 de janeiro sem prejuízo. Ele citou a política interna do Departamento de Justiça que proíbe a acusação de um presidente em exercício.

Embora rejeitar as acusações sem preconceito abra a porta para a sua reapresentação no futuro, os procuradores enfrentariam uma difícil batalha para o fazer, incluindo o argumento de que o estatuto de limitações estava em pausa enquanto Trump estava no cargo.

Na Geórgia, um juiz do tribunal de recurso recusou-se a rejeitar completamente o caso de Trump, mas o juiz E. Trenton Brown III desqualificou a promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, devido à sua relação com um procurador de alto escalão no caso.

Desde então, Willis apelou da decisão para a Suprema Corte do estado, mas sua desqualificação poderia condenar o caso.

O mais alto tribunal do estado deve primeiro decidir se considerará o caso. Se ele mantiver a decisão, o caso será entregue ao Conselho de Procuradores da Geórgia, uma agência estatal apartidária. A agência poderia então enviar o caso para outro gabinete do procurador distrital, que decidiria se prosseguiria, nomearia um procurador especial ou trataria do caso sozinho.

Mesmo que o tribunal ouça o apelo de Willis e decida a seu favor, ela poderá não ter a oportunidade de ressuscitar o caso até 2029, depois de Trump ter deixado o cargo, uma vez que os peritos jurídicos concordam que os presidentes em exercício não podem ser processados ​​criminalmente.

Para os democratas, a reeleição de Trump é a derradeira falta de responsabilização pelo seu papel no desencadeamento da multidão que invadiu o Capitólio.

“Trump ganhou a eleição. …É muito patético que os policiais que defenderam nossas vidas sejam tão desrespeitados e que o criminoso que os incitou esteja agora retornando à Casa Branca”, disse a deputada Zoe Lofgren (D-Califórnia), outra ex-membro. do comitê de 6 de janeiro.

“Você sabe, ele prometeu perdoar os criminosos que atacaram o Capitólio. Pessoas morreram. “Sempre faço questão de ligar para alguns dos policiais que ficaram feridos no dia seis para que saibam que não foi o mundo inteiro que se esqueceu de seu sacrifício.”

Com o regresso iminente de Trump à Casa Branca, muitos réus do 6 de Janeiro sentiram-se encorajados. Pediram adiamentos nos seus julgamentos ou sentenças, citando os seus futuros indultos, o que os juízes negaram em grande parte. Alguns manifestantes pediram permissão para entrar em DC para a posse de Trump, embora apenas um pedido desse tipo tenha sido concedido até agora.

Enrique Tarrio, antigo presidente nacional dos Proud Boys, arriscou-se a testemunhar noutro caso, mas foi combativo quando depôs, recusando-se a responder a perguntas sob juramento, apesar de ter renunciado aos seus direitos da Quinta Emenda no meio do seu próprio processo por conspiração sediciosa. encargos.

Guy Reffitt, o primeiro manifestante de 6 de janeiro a ser julgado, enfrentou um juiz durante sua nova sentença no mês passado, depois que a Suprema Corte reduziu uma acusação de obstrução que ele e muitos outros manifestantes enfrentaram.

Reffitt disse desafiadoramente ao juiz que estava “em seus sentimentos” sobre o que considerou “mentiras e insanidade” sobre o motim, até que Trump venceu.

“Ninguém tem problemas com seus sentimentos”, respondeu o juiz distrital dos EUA Dabney Friedrich. “São as ações que você realizou com seus sentimentos.”

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, descreveu a acusação de 6 de janeiro como uma das “maiores, mais complexas e intensivas investigações” da história da agência. Mas sofreu vários golpes que ameaçam reduzir o seu impacto.

Quatro outros arguidos foram novamente condenados na sequência da decisão do Supremo Tribunal no Verão passado sob a acusação de obstrução de um processo oficial, uma acusação que os procuradores usaram para ligar a conduta dos manifestantes à certificação das eleições presidenciais de 2020 que, como resultado, foi interrompida. . Na sequência dessa decisão, o Departamento de Justiça também optou por retirar as acusações contra cerca de 150 arguidos e continua a avaliar os restantes casos.

“Não há dúvida de que alguns dos réus ainda têm muito poder, e é preciso imaginar que eles não serão tão dissuadidos de se envolverem em comportamentos infratores da lei, especialmente algo que Trump pode querer que eles façam. no futuro”, disse Mary McCord, ex-chefe interina da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça e antiga promotora federal.

Durante a temporada de campanha, Trump recusou-se a reconhecer que perdeu as eleições e esta semana criticou o Presidente Biden por homenagear dois membros do comité de 6 de janeiro com uma Medalha Presidencial de Cidadãos.

“Acredito que a base de uma verdadeira democracia é uma transição pacífica de poder”, disse Rizwan Qureshi, ex-procurador federal do gabinete do procurador dos EUA em DC. “É por isso que aqueles que se envolveram em condutas violentas naquela data devem ser responsabilizados”. …porque a responsabilização e o respeito pelo Estado de direito são necessários para impedir a violência política e preservar a nossa democracia, algo que acredito que tomamos como certo todos os dias.»

