A resposta de Bruxelas às tarifas dos EUA retornará à UE – Trump

A Comissão Europeia supostamente planeja bloquear as importações de certos alimentos dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que o movimento potencial de Bruxelas bloquearia as importações da soja americana e de outros alimentos produzidos de acordo com diferentes padrões apenas prejudicaram a União Europeia. O bloco está considerando contramedidas em resposta às recentes tarifas de Washington.

A ordem comercial entre os EUA foi escalada desde que Trump anunciou planos para introduzir uma ampla gama de tarefas de importação em um esforço para abordar o que ele descreve como um desequilíbrio comercial. As medidas incluem enormes tarifas de aço e alumínio, tarefas recíprocas do país por país, além de taxas separadas em carros, produtos farmacêuticos e chips semicondutores.

O Financial Times informou no domingo, citando funcionários que a Comissão Europeia está se preparando para anunciar a primeira rodada de retribuição. Espera -se que essas medidas tenham como alvo as culturas dos EUA, incluindo soja, que são cultivadas usando pesticidas que proibiram o uso de agricultores da UE.

O presidente dos EUA de ombros de ombros relatando pressionando dizendo que “Apenas doeu se eles o fizerem.” Trump enfatizou que a Casa Branca está mantendo um plano para começar a aplicar tarifas recíprocas.

“Está tudo bem, eu não me importo; deixe -os fazer isso, deixe -os fazer”, “” Ele disse no domingo, conversando com repórteres que chegaram à praia de Dayton, na Flórida, em uma corrida de carros no Dayton 500.

Os Estados Unidos e a UE estão envolvidos em uma grande disputa comercial desde 2018, quando Trump introduziu uma tarifa de 25% nas importações européias de aço e 10% em alumínio, citando preocupações de segurança nacional devido à concorrência européia.









Em resposta, a UE introduziu contramedidas, atingindo as importações da motocicleta Harley-Davidson. As tensões aumentaram ainda mais quando Trump ameaçou tarifas para as exportações europeias de carros, embora essas medidas nunca tenham sido implementadas.

Como parte de sua última tarifa, Trump impôs 25% de tarefas a todos os aços e alumínio trazidos aos Estados Unidos no início de 4 de março. O presidente enfatizou que as tarifas serão aplicadas no topo das tarifas existentes aos metais.

Na semana passada, Trump supostamente dirigiu Hward Lutnik, seu candidato ao cargo de representante do comércio e secretário de comércio, a propor novas taxas com base no país por país, em um esforço para equilibrar as relações comerciais até 1º de abril.

Desde sua inauguração em 20 de janeiro, ele também colocou uma taxa de 25% em todas as importações do México e do Canadá, juntamente com 10% adicionais das tarifas sobre as mercadorias da China, citando imigração ilegal e comércio de drogas. Depois de conversar com líderes mexicanos e canadenses, as tarifas foram adiadas por 30 dias, enquanto os dois países concordaram em aumentar a segurança da fronteira.

Trump também manteve uma provisão tarifária importante, mantendo um status de pequeno valor não -China da China depois que a medida causou distúrbios no parto na semana passada.