A resposta de Veddriq Leonardo foi escolhida como atleta do ano de 2024

Yakarta, vivo – O atleta de escalada da Indonésia, Veddriq Leonardo, venceu o atleta atleta do ano dos Jogos Mundiais 2024.

Este prêmio é baseado em uma votação aberta da OLHE The World Games em sua plataforma oficial.

“Parabéns a Veddrriq Leonardo como os melhores jogos mundiais de atletas em 2024”, ele escreveu os Jogos Mundiais nas redes sociais.

Depois de obter esse prêmio, o Veddriq imediatamente agradeceu a votação.

“Graças a todos aqueles que deram meu voto para eu escolher a indicação e o atleta do ano TWG 2024”, disse Veddriq Leonardo na coluna dos Jogos Mundiais.

O Veddriq recebeu um total de 77.045 votos realizados pelos Jogos Mundiais.

Esse número ainda está longe demais para ser perseguido pelos atletas do álbum de Estônia Kristin Latt, que são o segundo depois de obter 51.388 votos.

Enquanto o atleta chinês de Wushu Xin Tong é o terceiro depois de obter um total de 26.181 votos.

Este prêmio não pode ser separado do desempenho do Veddriq, que é impressionante para 2024. Além disso, o Veddriq apresentou a medalha de ouro inaugural para a Indonésia na Olimpíada de Paris 2024 depois de ser a mais rápida no número de velocidade de homens. (Formiga)