A resposta do KPK foi protestada pelo campo Hasto PDIP porque as provas confiscadas eram pequenas, mas usavam uma mala.

Jacarta – O secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, protestou contra as provas na forma de pen drives e notebooks confiscados pela Comissão de Erradicação da Corrupção durante uma busca na casa de Hasto, mas usou uma mala.

Os investigadores do KPK costumam usar malas ao realizar buscas. No entanto, o campo de Hasto protestou que as provas confiscadas eram demasiado pequenas e poucas, mas ainda era usada uma mala grande.

O diretor de investigação da Comissão de Erradicação da Corrupção, Asep Guntur Rahayu, disse que as provas foram colocadas deliberadamente em uma mala, independentemente do seu tamanho. Ele disse que a mala era um lugar seguro para guardar evidências após realizar uma busca.

“Pegamos a mala e guardamos em um lugar que achamos seguro. Colocamos o objeto. Então não, a gente também nunca disse que o que foi levado, ou o que foi confiscado, era tão ou tão grande quanto a mala, nunca ”, disse ele Asep Guntur aos jornalistas na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

“Mas os investigadores manterão os itens confiscados num local seguro ou área de armazenamento”, continuou ele.

Além disso, Asep explicou que se a prova for colocada apenas em plástico, o item corre o risco de ficar para trás. Uma mala, disse Asep, é o local mais seguro para guardar itens, principalmente os confiscados.

“O que carregamos como local de armazenamento seguro é uma mala. Se carregarmos em plástico, ela corre o risco de ficar para trás, cair, etc. O mais adequado para carregar é uma mala”, disse.

Enquanto isso, a porta-voz do Comitê de Erradicação da Corrupção, Tessa Mahardhika, disse que os investigadores carregaram a mala durante a busca porque ela era usada para guardar ferramentas para a busca. Essas ferramentas incluem ferramentas de documentação e arquivos administrativos para esforços de pesquisa.

“Os investigadores, especialmente durante as buscas, sim, os investigadores também trazem equipamentos que vão desde ferramentas de documentação, coletes, administração, e estes também são guardados em malas”, disse Tessa Mahardhika.

“Portanto, se há detenções ou dúvidas sobre por que é preciso trazer uma mala porque ela contém apenas uma pequena quantidade, é porque por defeito o equipamento trazido pelos investigadores deve ser guardado numa mala”, acrescentou.

Anteriormente, o Chefe da Divisão de Reforma Jurídica do PDIP DPP, Ronny Talapessy, avaliou que não havia provas significativas relacionadas ao caso após a Comissão de Erradicação da Corrupção ter feito buscas na residência do Secretário Geral do PDIP DPP, Hasto Kristiyanto.

Segundo ele, o KPK revistou a residência de Hasto em dois locais, nomeadamente nas zonas de Bekasi e Kebagusan. Durante a busca em Bekasi, segundo ele, os itens confiscados foram 1 USB (armazenamento de dados) e 1 notebook pertencente a Kusnadi, enquanto em Kebagusan nenhum item foi confiscado.

“Esperamos que o Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) trabalhe profissionalmente, sem destacar aspectos polêmicos e dramatização excessiva para o público”, disse Ronny em declaração por escrito recebida em Jacarta, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Conforme registrado no relatório de busca que recebeu, segundo ele, a Comissão de Erradicação da Corrupção afirmou que durante o processo de busca nenhuma prova relacionada ao ato criminoso foi encontrada como pretendido e os investigadores não recolheram provas durante esta busca.

Além disso, ele também admitiu que foi capturado por investigadores do KPK que revistaram a residência de Hasto carregando uma mala. Na verdade, disse ele, os itens confiscados eram apenas itens pequenos.

Ele também não sabia o conteúdo da mala transportada pelo investigador do KPK. Além disso, segundo ele, Hasto também sentiu que o KPK não confiscou seu USB.

“Como advogado do Sr. Hasto Kristiyanto, apreciamos as medidas tomadas pelo Comité de Erradicação da Corrupção, desde que estejam de acordo com o direito processual penal”, disse.