A resposta inesperada de Betrand Peto à proximidade de Rubén Onsu com Desy Ratnasari

Jacarta – Betrand Peto Putra Onsu, conhecido coloquialmente como Onyo, deu a sua resposta a um tema que tem sido amplamente discutido recentemente. Esta questão está relacionada com a proximidade do seu pai adotivo, Ruben Onsu, com Desy Ratnasari. Onyo enfatizou que não sabia nada sobre a notícia.

Leia também: Mais populares: Desy Ratnasari apresenta Ruben Onsu às crianças, Ivan Gunawan revela sua proximidade inicial

“Não sei, pergunte ao meu pai porque não sei nada sobre esta notícia”, disse Onyo em um canal do YouTube.



Leia também: As iniciais M do apresentador decepcionam Rubén Onsu: pelo menos podem ser respeitadas!

Ele ressaltou que atualmente está focado na educação e não quer ser influenciado por notícias que não sejam relevantes para sua vida. Onyo revelou que sua principal prioridade no momento é concluir os exames da universidade.

“Agora estou me concentrando nos exames porque terei um exame na universidade em breve. Não quero que minhas notas sejam ruins. Então pergunte ao papai”, disse ele com firmeza.

Leia também: Capturado! Retrato da estreita relação entre Ruben Onsu e Desy Ratnasari, que muitas vezes realizam atividades juntos

Ele espera que a equipe de mídia compreenda a situação e confirme imediatamente a notícia a Rubén Onsu. Segundo Onyo, ele não acompanhou as notícias sobre as fofocas envolvendo seu pai adotivo e Desy Ratnasari.

“Pergunte ao papai, porque eu não acompanho as notícias. “É verdade, não acompanho as notícias do meu pai com ele (Desy Ratnasari)”, concluiu Onyo na entrevista.

Enquanto isso, em programa transmitido por Pagi Pagi Ambyar, Rubén revelou que se sentia confortável conversando com Desy. Eles admitiram que conversavam muito e eram amigos há muito tempo.

 Rubén Onsu e Desy Ratnasari. Foto: Instagram @desyratnasariterdepan

“Então agora nos comunicamos de forma diligente, nossas conversas são animadas. Sempre fomos próximos e Igun também gosta de telefonemas”, disse Ruben.

Desy também explicou que Rubén falava frequentemente com ele sobre a vida. Rubén admitiu que se sentia muito confortável em confiar em Desy, que sempre ouvia sua história em qualquer condição.

“Então, talvez o relacionamento agora seja porque ele sente que confia em mim para lhe contar qualquer coisa e sente que não vai vazar. Então ele está livre para contar qualquer coisa”, disse Desy.

“Às vezes não sabemos porquê, há momentos em que queremos ficar sozinhos, não queremos dizer nada. ‘Ei, conheci alguém com quem me dei bem, foi tudo o que foi dito’”, acrescentou.