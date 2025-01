A reunião de alto nível espera que os estados enquadrem as regras do Código do Trabalho antes de 31 de março

Preparando o cenário para a possível implementação dos quatro códigos de trabalho em 1º de abril, uma reunião de funcionários e ministros do Ministério do Trabalho da União e os ministérios do trabalho do Estado revisaram o progresso na redação das regras sob os códigos dos estados.

A reunião indicou que mais de 18 estados e territórios sindicais implementaram a maioria das reformas e que mais de 32 estados/UTs publicaram anteriormente o projeto de Regras. Os restantes estados/UTs alcançaram progresso satisfatório e espera -se que os 36 estados e UTs tenham concluído a publicação anterior das regras dos rascunhos harmonizados de acordo com os códigos de mão -de -obra antes de 31 de março.

A reunião de dois dias, presidida pelo Ministro do Trabalho da União, Mansukh Mandaviya, também está discutindo reformas trabalhistas e problemas de trabalhadores e plataformas de concertos. O Dr. Mandaviya disse que um bom equilíbrio entre o bem -estar dos trabalhadores e o crescimento industrial deve permanecer no centro de todas as decisões políticas.

Ele instou todos os estados e UTs a participar da troca de conhecimentos sobre as reformas feitas por eles. “Existe a mesma abordagem das intervenções para corresponder à demanda e à oferta no mercado de trabalho, promover emprego e empregabilidade através do Portal Nacional do Serviço Carretal (NCS) e dos Centros de Carreira Modelo (MCC), etc.”, disse uma declaração do governo.

O ministro também lançou o Microsites de Território do Estado e a União sob a iniciativa E-Shram e o Índice de Escassez Ocupacional (OSI) durante a reunião. “Os microsites eletrônicos são plataformas digitais específicas do estado integradas sem problemas com o banco de dados nacional e-shram. Facilitando a integração bidirecional entre os portais estaduais e o portal Eshram, isso facilitará o registro simplificado de trabalhadores organizados da ONU ”, afirmou o governo.

A OSI coincidirá com a demanda e a oferta do mercado de trabalho, melhorando os resultados do emprego em todo o país. Ele também fornece informações com base em dados sobre ocupações que enfrentam escassez, ajudando a alinhar as habilidades dos candidatos ao emprego com as demandas da indústria.