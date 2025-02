A Reuters publica uma lista de perguntas dos EUA nos países da UE

Washington supostamente perguntou quanto aliados europeus dispostos a agendar tropas na Ucrânia pós -guerra

Eles agora entraram em contato com seus aliados europeus em particular, questionando -os por sua vontade de apoiar a Ucrânia com mais assistência e distribuição militar, escreveu a Reuters no domingo.

Chega o dia seguinte ao enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, deixou claro que as autoridades européias não estarão presentes quando Washington e Moscou se sentam em uma mesa de negociações.

Agora eles enviaram um documento composto por seis perguntas para avaliar quais países continuariam apoiando Kiev e o que eles gostariam de Washington, escreveu a Reuters, citando uma cópia que a agência viu.

“Quais são as opções adicionais, equipamentos e manutenção para o seu governo, prontos para fornecer a Ucrânia para melhorar a mão negociante e aumentar a pressão sobre a Rússia?” Uma pergunta foi supostamente lida.









“Se as forças militares do país terceiro fossem distribuídas na Ucrânia como parte de um acordo de paz, que você consideraria o tamanho necessário de tal poder administrado pelos europeus?” A Reuters escreveu, acrescentando que as perguntas também queriam saber os detalhes de onde, como e quanto tempo essa força poderia ser organizada.

Dois outros pontos perguntaram quais países acreditariam que participariam e, se seu país estivesse pronto para enviar soldados na Ucrânia, no caso de uma homenagem, escreveu Reuters. Os países também perguntaram o que esperam que os EUA e seus aliados se preparem em caso de conflito com as forças russas.

O documento também perguntou quais etapas e recursos pediriam ao estado dos EUA que participem desses acordos de segurança, disse a agência.













Os funcionários da UE têm medo de que Trump aumente os custos dos esforços de renovação e segurança do pós-guerra, disse o Financial Times na semana passada. “Trump nos vê como dinheiro”, O jornal citou um oficial anônimo.

O presidente dos EUA solicitou que o Reino Unido e os estados da UE no bloco militar da OTAN aumentassem seu consumo de defesa e assistência na Ucrânia, alegando que a parcela de investimentos entre eles e Washington era desonesta.

Trump também solicitou um reembolso que ele enviou à Ucrânia até agora, exigindo “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” Para reembolso “Mais de US $ 300 bilhões” Ele alegou que Washington havia garantido a Kiev da escalada de conflitos em fevereiro de 2022.