A reversão da neutralidade da rede nos EUA destaca o caminho divergente da Índia na questão

O Tribunal de Apelações do Sexto Circuito dos EUA decidiu na quinta-feira (2 de janeiro de 2025) contra a segunda tentativa da Comissão Federal de Comunicações (FCC) de impor a neutralidade da rede, o conceito de que todo o tráfego da Internet deve ser tratado igualmente pelas empresas de telecomunicações e pela Internet . prestadores de serviços (ISP).

O revés destaca o caminho divergente da Índia nesta questão ao longo da última década e as tentativas mais recentes das empresas de telecomunicações para encontrar algum espaço na abordagem indiana de neutralidade da rede para extrair pagamentos das principais plataformas tecnológicas.

O que é neutralidade da rede e por que é importante?

A neutralidade da rede parece simples, mas as batalhas entre os EUA e a Índia foram iniciadas (e impulsionadas) por motivações completamente diferentes. As empresas tecnológicas americanas como a Netflix ficaram irritadas com as tentativas das empresas de telecomunicações e dos ISP de lhes extrair pagamentos para expandir a largura de banda que disponibilizavam nos seus serviços para satisfazer a procura. Os defensores dos direitos digitais alinharam-se com as empresas de tecnologia nesta questão, temendo as consequências mais amplas de os fornecedores de Internet serem autorizados a estabelecer “vias rápidas” e “vias lentas”, uma abstracção da luta que rapidamente ganhou impulso e resultou na primeira FCC da administração Obama. . decidir sobre o assunto.

A experiência da Índia tem sido diferente. Em 2014, antes de Jio, da Reliance Industries Limited, entrar no mercado e baratear os dados móveis, a Bharti Airtel Ltd tentou impor taxas de dados mais altas em chamadas on-line em aplicativos como o Viber (o WhatsApp ainda não havia introduzido as chamadas, o que gerou um movimento coordenado, mas, em última análise, generalizado). . contra a prática de preços discriminatórios de dados. Naquela época, o Facebook entrou no debate com um enorme orçamento de marketing para defender seu serviço Free Basics, que visava fornecer alguns serviços online para usuários sem plano de dados. A luta discriminatória sobre os preços dos dados tornou-se uma luta sobre a taxa zero, a prática específica de isentar certos dados de taxas.

Uma tentativa de duplo mergulho nas telecomunicações que ameaça a neutralidade da rede

Os defensores da neutralidade da rede venceram. A Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (TRAI) e o Departamento de Telecomunicações (DoT), respectivamente, proibiram preços discriminatórios de dados em 2016 e incorporaram a neutralidade da rede na Licença Unificada (em 2018) que todas as empresas de telecomunicações e ISPs devem cumprir. Como resultado, durante uma década, as empresas de telecomunicações não foram autorizadas a vender tarifas como pacotes exclusivos do WhatsApp, ou a abrandar ou acelerar determinados serviços online em comparação com outros.

“A Internet deve continuar a ser uma plataforma sem permissão”, disse RS Sharma, que presidiu ao debate sobre a neutralidade da rede como presidente da TRAI no final da década de 2010, numa entrevista telefónica na sexta-feira. “A questão básica é que deveria haver uma desagregação completa, desagregação no sentido de que você não pode se tornar um guardião” dos dados on-line como uma operadora de telecomunicações ou ISP, disse o Dr. Sharma.

Nos Estados Unidos, as regras da era Obama foram revogadas pela FCC sob o presidente Trump no seu primeiro mandato, um esforço liderado pelo então presidente Ajit Pai. Na administração seguinte de Biden, as regras foram reimpostas pela sucessora de Pai, Jessica Rosenworcel.

O retorno do debate sobre a neutralidade da rede na Índia

Nos últimos dois anos, as empresas de telecomunicações indianas impulsionaram uma procura que não era relevante em 2014, quando o tráfego de Internet móvel era insignificante, mas que sempre esteve em destaque nos EUA: forçar as grandes empresas de Internet a pagar pelo volume de tráfego que ocupar nas redes dos provedores de Internet. As empresas de telecomunicações chamam isto de taxa de utilização da rede, uma exigência que alarmou os defensores da neutralidade da rede.

O Dr. Sharma argumentou que era um debate “inútil”. “Em última análise, eles (empresas de telecomunicações e ISPs) estão vendendo largura de banda e cobrando por ela. Se quiserem, podem aumentar o preço da largura de banda, mas não podem aumentar o preço da largura de banda. apenas para certas empresas”, disse ele.

Até agora, o governo da União não parece ter considerado seriamente a procura, com um alto funcionário do Departamento dos Transportes a dizer que “nenhuma proposta deste tipo estava a ser considerada” em Maio passado, meses depois de as empresas de telecomunicações terem iniciado a campanha sobre o tema. Por outro lado, as vitórias dos defensores da neutralidade da rede não deram frutos plenamente. Nos anos desde que o conceito foi consolidado no licenciamento de telecomunicações em 2018, a TRAI recomendou a criação de um órgão multilateral para aconselhar sobre a questão. Em 2022, o Departamento de Telecomunicações rejeitou a proposta, citando as medidas de austeridade da COVID-19.