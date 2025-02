A RTI revela um forte aumento no número de presos nas prisões ocidentais de Bengala, mesmo depois de concluir suas frases

Imagem usada apenas para fins representativos | Crédito da foto: The Hindu

Dados sobre o número de prisioneiros nas prisões ocidentais de Bengala, fornecidos a um candidato da RTI, mostram um forte aumento no número de presos que permanecem atrás das grades, mesmo depois de concluir suas orações e também a presença de crianças cujas mães que eles recorrem ao tempo.

O requerente, o ativista da RTI Sabir Ahamed, havia apresentado o pedido no ano passado para descobrir o perfil social dos prisioneiros no estado, mas o que ele obteve foi um dados de quatro anos que listam o número de presos, em termos de gênero, em Cada casa correcional (como a prisão é conhecida no oeste de Bengala) de 2019 a 2022.

“Em 2019, um total de 236 meninos (117 meninos, 119 meninas) foram presos. Em 2020, houve uma pequena queda no número de 196 (102 meninos, 94 meninas). Em 2021, 199 meninos estavam presos (97 meninos, 102 meninas), enquanto 2022 viram o aumento de 213 (110 meninos, 103 meninas). Essas crianças não são meras estatísticas; Eles são indivíduos que anseiam pela oportunidade de curar, aprender e sonhar ”, disse Ashin Chakraborty, do Instituto Sabar, associado do Sr. Ahamed.

“À leve luz de uma cela de prisão, um garoto de 12 anos fica sentado em um piso de concreto frio, pegando um caderno de jiros. Seu crime? Simplesmente nascido de uma mãe que está cumprindo tempo. Perto, os gritos de uma criança ecoam no ar, seus gemidos perfurados, mas rapidamente se afogaram pelo barulho duro das barras de ferro contra a janela. Essa cena pode parecer um romance dickensiano, mas não é ficção. Tais imagens ainda podem ser encontradas nas prisões no oeste de Bengala no século XXI ”, disse a análise poética de Chakraborty.

“Precisamos de mais detalhes sobre como os direitos da criança são garantidos em casas correcionais: e o direito à educação, saúde, mobilidade etc.”, disse ele. Crianças menores de seis anos podem manter as mães que encontram frases. Em muitas das famílias correcionais, elas são tratadas pelos ICDs ou pelo Serviço Integrado de Desenvolvimento Infantil.

Os quatro anos tiveram um aumento constante no número total de prisioneiros, de 23.810 em janeiro de 2019 para 28.789 em janeiro de 2022; Mas a ascensão é mais íngreme no caso de Jankhalash (aqueles que permanecem na prisão mesmo depois de completarem seus termos), de 277 (226 homens e 51 mulheres) em 2019 a 401 (358 homens e 43 mulheres) em 2022.

“O aumento de 45% nos prisioneiros de Jankhash expõe uma crise paralela. Reflete um Justice Panecillo, pouca pessoal e apatia. Se os adultos estão presos no limbo legal, que esperança as crianças têm? Disse Chakraborty.