A rupia recupera do mínimo histórico para estabilizar 8 paises mais alto em 86,62 em relação ao dólar americano

A rupia recuperou-se do seu nível mais baixo de sempre e fixou-se 8 paise acima, em 86,62 (provisório) em relação ao dólar americano na terça-feira (14 de janeiro de 2025), enquanto a moeda norte-americana recuava de um máximo histórico.

Alguma recuperação nos mercados bolsistas nacionais após a divulgação dos números macroeconómicos também apoiou a moeda indiana, embora tenha permanecido sob pressão devido aos preços elevados do petróleo bruto e à contínua saída de fundos estrangeiros.

No mercado cambial interbancário, a rupia abriu a 86,57 e tocou o máximo intradiário de 86,45 antes de fechar o dia a 86,62 (provisório) face ao dólar, registando um ganho de 8 paise face ao fecho anterior.

Na segunda-feira (13 de janeiro de 2025), a rupia registrou sua queda diária mais acentuada em quase dois anos e encerrou a sessão com queda de 66 paise, em seu mínimo histórico de 86,70 em relação ao dólar americano. A queda recorde anterior da moeda em um dia, de 68 paise, ocorreu em 6 de fevereiro de 2023.

A unidade local caiu mais de Re 1 nas últimas duas semanas, desde o nível de fechamento de 85,52 em 30 de dezembro. Ultrapassou a marca de 85 por dólar pela primeira vez em 19 de dezembro de 2024.

A unidade desvalorizou 18 paise, fechando em 86,04 em relação ao dólar norte-americano na sexta-feira (10 de janeiro de 2025), um dia depois de registrar um ganho marginal de 5 paise. Nas sessões consecutivas anteriores de terça (7 de janeiro de 2025) e quarta-feira (8 de janeiro de 2025), caiu 6 paise e 17 paise, respectivamente.

Anuj Choudhary, analista de pesquisa da Mirae Asset Sharekhan, disse que a rupia se recuperou de seus mínimos históricos devido a uma ligeira recuperação nos mercados domésticos e ao enfraquecimento do dólar americano.

“O arrefecimento da inflação a retalho e a flexibilização do dólar trouxeram alguma trégua ao declínio da rupia”, disse ele, mas acrescentou que se espera que a moeda indiana permaneça fraca à medida que os preços do petróleo bruto permanecem elevados, aumentando as pressões inflacionistas.

“Os comerciantes podem seguir dicas dos dados do PPI (índice de preços ao produtor) dos EUA de hoje e dos dados do CPI dos EUA de amanhã. O preço à vista do USD-INR deve ser negociado na faixa de ₹ 86,40 a ₹ 86,85”, acrescentou Choudhary.

Enquanto isso, o índice dólar, que mede a força da moeda frente a uma cesta ponderada de seis moedas, era negociado em baixa de 0,39%, a 109,38.

O petróleo Brent, referência global do petróleo, subiu 0,10%, para US$ 81,09 por barril, nas negociações de futuros.

No mercado de ações doméstico, o BSE Sensex de 30 ações subiu 169,62 pontos, ou 0,22 por cento, para se estabelecer em 76.499,63 pontos, enquanto o Nifty subiu 90,10 pontos, ou 0,39 por cento, em 23.176,05 pontos.

Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) transferiram ações no valor de Rs 4.892,84 milhões na segunda-feira (13 de janeiro de 2025).

Dados do governo divulgados na terça-feira (14 de janeiro de 2025) mostraram que a inflação dos preços no atacado subiu para 2,37% em dezembro de 2024, impulsionada por um aumento nos bens manufaturados, mesmo quando os preços dos alimentos diminuíram.

No entanto, a inflação a retalho caiu para um mínimo de quatro meses de 5,22% em Dezembro, num contexto de redução dos preços do cabaz alimentar, dando ao Banco Central da Índia (RBI) espaço para reduzir a taxa de juro directora nas próximas revisões da política monetária, de acordo com dados divulgados em Segunda-feira (13 de janeiro de 2025).

A inflação baseada no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) diminuiu pelo segundo mês consecutivo, depois de ultrapassar o nível de tolerância superior de 6% do RBI em outubro.