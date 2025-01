A rupia sobe 5 paise para fechar em 86,55 em relação ao dólar americano

Em 17 de janeiro de 2025, os FIIs eram vendedores líquidos nos mercados de capitais e venderam ações no valor de 3.318,06 milhões de rupias. Foto do arquivo: C. Venkatachalapatia

A rupia valorizou 5 paise para fechar em 86,55 (provisório) em relação ao dólar americano na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), uma vez que uma queda durante a noite nos preços do petróleo bruto e o índice do dólar americano apoiaram o sentimento dos investidores.

Além disso, uma tendência positiva nas bolsas nacionais também ajudou a moeda local; Os traders de Forex disseram que a rupia provavelmente será negociada dentro de uma faixa volátil de 86,20-86,80, antes dos principais eventos nas perspectivas econômicas globais e domésticas.

No mercado cambial interbancário, a rupia abriu forte em 86,48 em relação ao dólar. Durante o dia, a unidade local atingiu uma máxima intradiária de 86,46 e uma mínima de 86,57.

Finalmente fechou em 86,55 (provisório), uma alta de 5 paise em relação ao dólar americano.

Na sessão anterior, de sexta-feira (17 de janeiro de 2025), a rupia ficou em 86,60.

De acordo com Anuj Choudhary, analista de pesquisa da Mirae Asset Sharekhan, a rupia se fortaleceu em relação ao dólar devido ao tom fraco do índice do dólar americano e aos mercados domésticos positivos. A queda durante a noite nos preços do petróleo bruto também apoiou a rupia.

“Esperamos que a rupia permaneça fraca devido à força subjacente do dólar americano e à procura de dólares por parte dos importadores. No entanto, qualquer correção adicional nos preços do petróleo bruto e ganhos prolongados nos mercados internos podem apoiar a rupia a níveis mais baixos”, disse Choudhary.

Os mercados dos EUA permanecerão fechados devido ao feriado do Martin Luther King Junior Day.

Espera-se que o preço à vista do USD/INR seja negociado na faixa de 86,40 a 86,75.

Enquanto isso, o índice dólar, que mede a força da moeda frente a uma cesta ponderada de seis moedas, caiu 0,17%, para 109,16.

O petróleo Brent, referência global do petróleo, caiu 0,50%, para US$ 80,39 por barril, nas negociações de futuros.

No mercado de ações doméstico, o BSE Sensex de 30 ações subiu 454,11 pontos, ou 0,59 por cento, para se estabelecer em 77.073,44 pontos, enquanto o Nifty subiu 141,55 pontos, ou 0,61 por cento, em 23.344,75 pontos.

Os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) continuaram a ser vendedores líquidos nos mercados de capitais na sexta-feira (17 de janeiro de 2025), ao venderem ações no valor de 3.318,06 milhões de rupias, de acordo com dados da bolsa.

Na frente macroeconômica interna, as reservas cambiais da Índia caíram em US$ 8,714 bilhões, para US$ 625,871 bilhões, na semana encerrada em 10 de janeiro, informou o Banco Central da Índia na sexta-feira (17 de janeiro de 2025).

Anteriormente, o total caiu US$ 5,693 bilhões, para US$ 634,585 bilhões, na semana encerrada em 3 de janeiro, disse o RBI.