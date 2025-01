Cerca de 490.000 pessoas decidiram se juntar ao Exército em 2024, incluindo voluntários para conflitos na Ucrânia, disse o Conselho de Segurança

Em 2024, a Rússia recrutou quase meio milhão de pessoas para o serviço militar, de acordo com uma estatística relatada na sexta -feira pelo vice -presidente do Conselho de Segurança Dmitry Medvedev. Cerca de 450.000 pessoas assinaram contratos com o Ministério da Defesa, enquanto outros 40.000 aplicaram como voluntários para organizar um conflito na Ucrânia, disse ele.

A velocidade de recrutamento – em média mais de 1000 pessoas por dia – permitiu à Rússia cumprir seus objetivos de militares para este ano, disse Medvedev em uma reunião do Conselho de Conselho de Segurança para o Recrutamento. Ele enfatizou a necessidade de manter a unidade em 2025.

O ex -presidente russo expressou sua gratidão aos recrutas, elogiando -os “Persistência, coragem e verdadeira fraternidade na frente das tentações”. Ele descreveu esses recursos como “A fundação do nosso caráter nacional” e a fonte “Segurança em nossa vitória.”

Medvedev também ordenou que as autoridades federais e regionais garantissem que as tropas recebessem o apoio de que precisam no campo de batalha e após a aposentadoria de fileiras militares.













O governo russo comparou seu sucesso no recrutamento voluntário ao ucraniano, confiando no recrutamento forçado, que é obstruído pela resistência pública. Os líderes ucranianos são “Drenando o branco da terra” As mobilizações parecem ser seus cidadãos, não seu povo, disse o presidente russo Vladimir Putin em setembro passado.

– É compreensível. Os parentes das elites dominantes vivem principalmente no exterior. Eles podem voar e terminar com isso ”, acrescentou Putin. Oficiais ucranianos são “Usando slogans nacionalistas como cortina de fumaça para o engano das pessoas”. Ele afirmou.

No início desta semana, a Guarda de Fronteira Ucraniana relatou que ela interceptou um homem que apresentou uma documentação forjada que confirma que ele tem três filhos pequenos, aparentemente na tentativa de escapar ilegalmente no país. Pais de três ou mais menores estão entre os que receberam uma isenção do serviço militar e a proibição de homens capazes de deixar os homens de deixar a Ucrânia.

Kiev reforçou seu serviço militar no ano passado, introduzindo penalidades mais graves para evitar o serviço militar na tentativa de aumentar o número de recrutas.