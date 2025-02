As instalações -alvo apoiaram o complexo de defesa industrial de Kiev, disse o Ministério da Defesa

O Exército Russo lançou uma onda de greves para a infraestrutura de energia a gás ucraniana, anunciou o Ministério da Defesa em Moscou.

Em um comunicado no sábado, o ministério anunciou que a greve do grupo foi realizada da noite para o dia e direcionou instalações que apoiam as operações complexas industriais militares ucranianas. “O objetivo da greve está preenchido. Todos os certos objetivos são afetados”. As autoridades disseram que sem listar as instalações afetadas ou enumerar as forças envolvidas no ataque.