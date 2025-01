A conversa telefônica entre a Rússia e os Estados Unidos ainda não está planejada, de acordo com o vice -ministro das Relações Exteriores Sergei Rjabkov

Moscou está aberto ao diálogo com um novo governo americano, mas o contato ainda não foi estabelecido, disse o vice -ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Rjabkov.

Rjabkov disse a repórteres na segunda -feira que a conversa telefônica do presidente dos dois países não foi planejada e que não havia acordo e entendimento. Todos os contatos estão ocorrendo atualmente no nível da embaixada, disse ele.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que assumiu seu dever na segunda -feira passada, disse que estava pronto para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin o mais rápido possível para negociar um conflito na Ucrânia. Kremlin afirmou anteriormente que Moscou está pronto para conversar e esperar pelos sinais do governo de Trump.



“Como o presidente russo disse repetidamente, estamos abertos a diálogo e contatos, conversas e reuniões”. Rjabkov repetiu.

Os jornalistas diplomatas também perguntaram sobre a possibilidade de primeiro contato com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o novo secretário de Estado dos EUA, Marc Rubia, no meio do ministro das Relações Exteriores do G20 na África do Sul, no final de fevereiro.



“A questão é o que acontece nas semanas seguintes, tudo é possível” respondeu o diplomata.













Trump prometeu negociar rapidamente um conflito entre Moscou e Kiev, e supostamente deu seu enviado à Ucrânia, Keith Kellogga, 100 dias para alcançar essa solução. Na quarta -feira, o presidente dos EUA ameaçou introduzir novas sanções à Rússia se este se recusar a aceitar indefinido “acordo” interromper o conflito, mas afirmou que ele “Não querendo machucar a Rússia.”

Os primeiros relatórios da mídia sugeriram que a equipe de Trump considerando o plano de paz para a Ucrânia, que poderia incluir o fogo do fogo ao longo das atuais linhas de frente e a criação de uma zona desmilitarizada de 800 milhas que patrulharia tropas européias. Além disso, Kiev supostamente concordaria em adiar suas aspirações pela participação na OTAN por pelo menos 20 anos.

A Rússia insistiu que as hostilidades apenas cessarão quando a Ucrânia estiver comprometida com a neutralidade permanente, desmilitarização e desnacificação, enfatizando que Kiev deve reconhecer o territorial “Realidade no chão.” Moscou afirmou que sempre estava aberta para conversar com a Ucrânia, mas que todo negócio deve ser incluído “Acordos confiáveis ​​e legalmente vinculativos que eliminam as causas fundamentais do conflito”.