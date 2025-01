A Rússia é “culpada” pelo avião abatido no Azerbaijão: presidente do Azerbaijão

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev | Crédito da foto: Reuters

O presidente do Azerbaijão disse na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) que a Rússia era “culpada” pela derrubada de uma companhia aérea no mês passado que Baku diz ter sido alvo das defesas aéreas russas.

Um avião Embraer 190 da Kazakhstan Airlines caiu no Cazaquistão em 25 de dezembro, matando 38 das 67 pessoas a bordo, após ser desviado de um pouso programado na cidade de Grozny, no sul da Rússia.

Moscovo admitiu que as suas defesas aéreas estavam operacionais na área na altura, que disse estar sob ataque de drones ucranianos.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas pelo “incidente” ter ocorrido no espaço aéreo do seu país, mas não respondeu às alegações de que o avião foi atingido por armas russas.

“A culpa pela morte de cidadãos do Azerbaijão é dos representantes da Federação Russa”, disse o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na segunda-feira, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu gabinete.

Aliyev se reuniu com os tripulantes sobreviventes e parentes dos tripulantes que morreram no incidente.

O líder do Azerbaijão, próximo de Putin, criticou ferozmente Moscovo pelo acidente, exigindo um pedido de desculpas, admissão de culpa e punição dos responsáveis ​​pelo disparo “criminoso” do avião.

Na segunda-feira, ele disse que a “ocultação” das causas pela Rússia e as “versões delirantes” apresentadas “nos causam raiva justificável”.

As declarações iniciais da agência de transporte aéreo da Rússia de que o avião foi forçado a desviar após uma colisão com pássaros provocaram fúria em Baku.

Aliyev disse que as medidas de defesa aérea para Grozny, capital da região da Chechênia, no sul da Rússia, onde o avião deveria pousar, só foram anunciadas depois que o avião foi “abatido do solo”.

“Se houvesse perigo para o espaço aéreo russo, então o capitão do avião deveria ter sido informado imediatamente”, disse Aliyev.

Ele também questionou por que o avião foi enviado centenas de quilômetros através do Mar Cáspio até a cidade cazaque de Aktau para um pouso de emergência.

“Não temos informações sobre o motivo pelo qual ele foi para Aktau”, disse Aliyev.

O Azerbaijão afirma que os resultados preliminares da sua investigação mostram que o avião foi acidentalmente atingido por um míssil de defesa aérea russo.

A Rússia abriu a sua própria investigação criminal, mas não disse se concorda com a avaliação de Baku.

As caixas pretas do avião foram enviadas ao Brasil para análise.