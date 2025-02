O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, participa de uma conferência de imprensa após conversas com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, e o enviado do Oriente Médio dos Estados Unidos Steve Witkoff, em Riad, Saudi Arábia em 18 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025) por dizer que o apoio anterior dos Estados Unidos à tentativa da Ucrânia de se juntar às forças armadas da OTAN da Aliança era uma causa importante de A guerra na Ucrânia.

Trump disse que não viu como a Rússia ter permitido que a Ucrânia se juntasse à OTAN e culpou o ex -presidente democrata Joe Biden por supostamente mudar a posição dos Estados Unidos na associação da OTAN pela Ucrânia.

Leia também | Os líderes europeus diferem na manutenção da paz na Ucrânia do pós -guerra

“Ele é o primeiro e, até agora, na minha opinião, o único líder ocidental que disse público e em voz alta que uma das causas fundamentais da situação ucraniana era a linha insolente do governo anterior para atrair a Ucrânia para a OTAN”, Sr. Sr.

“Nenhum líder ocidental disse isso, mas ele disse isso várias vezes. Isso é um sinal de que nossa posição entende quando o presidente (Vladimir) Putin”, disse Lavrov.

Leia também | Funcionários da Rússia-EUA, funcionários do Kremlin dizem que não há data na reunião de Trump-Pout

No meio das conversas com os Estados Unidos em Riyadh na terça -feira (18 de fevereiro de 2025), a Rússia exigiu que a OTAN descartasse sua promessa de 2008 de prestar associação à Ucrânia da Aliança liderada pelos Estados Unidos e descartou a idéia de que as forças da OTAN poderia ser os guardas da paz de La Paz. Sob algum tipo de acordo de incêndio alto.