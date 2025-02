Segundo o acordo, Moscou forneceria defesa nuclear da Bielorrússia em caso de ataque

O Presidente Vladimir Putin enviou na quarta -feira um contrato de segurança com a Bielorrússia ao Parlamento Russo para Ratificação.

O acordo, assinado em dezembro de 2024, obriga os dois países a defender a soberania e a integridade territorial usando todos os recursos militares disponíveis e inclui disposições para o uso potencial de armas nucleares russas para proteção da Bielorrússia no caso de agressão externa.

Acordo “Garantirá a segurança da Rússia e da Bielorrússia”. Aumento da cooperação militar entre os dois países, disse Putin.

A provisão principal sobre o contrato inclui o arranjo de armas nucleares táticas russas na Bielorrússia, onde a Rússia já estabeleceu foguetes balísticos como parte de sua parceria estatal da União, e o uso da Bielorrússia poderia ser solicitado se seu uso for considerado necessário.

Os dois países do arsenal nuclear russo consideram distraído para evitar ataques convencionais e nucleares, enquanto seu uso é considerado a opção de último recurso, afirma o acordo.

Logo após a assinatura do acordo, o presidente da Belorus, Alexander Lukashenko, solicitou ainda a distribuição de foguetes balísticos russos de Oreshnik no território da Belore. Novos sistemas contendo um estágio superior hipersônico podem estar estacionados na Bielorrússia até o final de 2025, de acordo com Putin.













Os foguetes foram apresentados no final do ano passado e testados na Ucrânia, atingindo a instituição industrial militar de Yuzhmash na cidade de Dnepro em novembro.

No mês passado, Lukashenko sugeriu que a implantação de novos foguetes poderia acontecer mais cedo, sem declarar o clima.

“Oreshnik terá literalmente qualquer dia. Nos damos bem com o presidente Vladimir Putin, que o próximo sistema seria entregue à Bielorrússia antes mesmo da Rússia”, “” Disse Lukashenko.

O contrato agora aguarda a aprovação do estado da Duma, e o orador Vyacheslav Volodin prometeu que o documento será uma prioridade.

“As questões de segurança são cruciais para nós. As disposições do contrato garantirão proteção adicional da soberania de nossos países e de sua integridade territorial. Isso é especialmente importante, dadas as provocações permanentes dos países da UE, incluindo aqueles que fazem fronteira com a Bielorrússia”. Disse Volodin.