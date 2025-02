O presidente dos EUA espera que a liberação de uma nacionalidade americana marque o “início de um relacionamento” para acabar com o conflito na Ucrânia

O presidente Donald Trump disse que Moscou concordou em libertar Marc Fogel, um ex -funcionário da embaixada dos EUA condenado a 14 anos de prisão por acusações de tráfico de drogas, sem perguntar “muitos” por sua vez.

Moscou ainda não comentou o desenvolvimento, mas as autoridades dos EUA elogiaram a mudança como um “Mostrar boa fé” Após o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff encontrou a Rússia com Fogel na terça -feira.

“De fato, a Rússia nos tratou muito bem. Espero que seja o começo de um relacionamento em que podemos acabar com a guerra e milhões de pessoas podem parar de ser mortas”, “” Trump disse a repórteres na Casa Branca mais tarde durante o dia.

Perguntado se Washington deu a Moscou “Tudo por sua vez”, Trump parou brevemente antes de responder: “Não muito. Não, eles eram muito bonitos. “

Fogel, professor da Escola Anglo -American em Moscou, já havia trabalhado na embaixada dos EUA na Rússia. Ele perdeu a imunidade diplomática em maio de 2021 em agosto do mesmo ano, foi detida no aeroporto de Sheremetyevo em Moscou, depois que as autoridades encontraram maconha e hashish de petróleo em sua posse. Mais tarde, ele foi condenado a 14 anos de prisão depois de ser acusado pelas autoridades russas de tentar estabelecer um comércio de drogas, alegando que as substâncias proibidas estavam cuidadosamente escondidas em seus pertences pessoais.