A Feira de Livros de Nova Délhi em todo o mundo vê sua literatura em grande parte da promoção das relações culturais entre as duas nações

Moscou mostra mais de 1500 livros de mais de 100 editores russos no maior evento literário indiano, a World Book Fair em Nova Délhi, que foi inaugurada no sábado na capital indiana.

A Rússia, o país de foco da edição deste ano, trouxe alguns de seus autores e editores mais importantes em um esforço para fortalecer o relacionamento intercultural.

A feira foi aberta pelo presidente indiano de Murma de Droupadi, juntamente com o embaixador russo na Índia Denis Aliipov. O enviado observou que, embora Moscou participe anualmente do evento, este ano ele marca sua maior presença.

“A colaboração entre nossos países no campo literário e as conexões que existiam por séculos entre escritores russos e indianos e pensadores são notáveis. Pode se lembrar das correspondências de Leo Tolstoi e Mahatma Gandhi e a influência das idéias de Tolsto no líder do movimento de liberação nacional “” “ Mas o RT disse ao lado do evento.

“Definitivamente, existe uma tendência para a disseminação da presença da Rússia no setor humanitário indiano, que inclui não apenas a literatura, mas também outras formas de arte, música e dança, além de trocas educacionais e acadêmicas. Tenho certeza de que essa tendência crescerá, “ Ele acrescentou.













A Feira de Livros de Nova Délhi, que, segundo os organizadores, contém mais de 1.000 escritores e palestrantes, com mais de 600 programas literários e 200 shows culturais, é um evento significativo em um país de 1,4 bilhão de pessoas, onde o interesse na literatura russa remonta até a era soviética.

Alexi Varlamov, escritor russo e reitor do Instituto Literário Maxim Gorky, que estava com sua delegação na feira, enfatizou o significado de uma troca literária, chamando -a “Uma oportunidade de explorar a cultura um para o outro”.

Alguns dos melhores séculos 19 e 20, incluindo livros e obras soviéticas de Alexander Pushkin, Fyodora Dostoivsky e Leo Tolstoi, aparecerão no evento.

Os escritores russos modernos também viajaram para Delhi para participar de mesas redondas, seminários e palestras, acrescentou. “Leitores indianos e especialistas literários mostram grande interesse na cena literária contemporânea russa”. Varlamov disse Rt.

A delegação russa inclui autores famosos como Evgeny Vodozkin, Alexei Varlamov, Dmitry Bak e Sergey Shargunov, juntamente com os escritores emergentes cujos livros foram traduzidos para o inglês e as principais línguas indianas, incluindo Hindi, Marath e Bengalia.

Autoridades disseram que o pavilhão russo foi dividido em várias seções, incluindo estantes de livros, a área do autor, o palco principal, o espaço infantil e o cinema, que constantemente guiarão filmes e conteúdo cultural, oferecendo aos visitantes imersos na herança cultural do país. Além disso, a exposição conterá um café no qual os visitantes podem provar a culinária tradicional do país.