A Rússia oferece o SU-57 E à Índia, incluindo a produção e a transferência de tecnologia crítica.

O plano de combate seu -57e da quinta geração da Rússia decola, o segundo dia do Aero 2025 indiano – Airshow na estação da Força Aérea do IAF Yelahanka, em Bengaluru em 11 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: K. Murali Kumar

A Rosoboronexport, empresa de exportação de defesa estadual da Rússia, participante do Aero India 2025 em andamento, se ofereceu para se associar à Índia no plano de combate russo da quinta geração (FGFA), o SU-57E.

A Rosoboronexport, juntamente com a United Aircraft Corporation (UAC), propõe localizar aeronaves FGFA na Índia. Essa produção de FGFA na planta HAL (Hindustan AeroNonics Limited) já poderia ocorrer em 2025. Pode ser fornecida este ano ”, disse um representante do Rosoboronexport no segundo dia da exposição aérea.

O UAC é o fabricante de aeronaves.

O representante também disse que as tecnologias de quinta geração seriam fornecidas à Índia. “Além disso, a Rosoboronexport oferece desenvolvimento tecnológico em termos de tecnologias de quinta geração que incluem motor, radares matriciais digitalizados eletronicamente ativos (AESA), óptica, elementos de inteligência artificial, meias de comunicação de software e armas de ar que também podem aumentar os aviões de combate de médio porte (AMCA) Programa Indiano de aeronaves nacionais nacionais (AMCA) (AMCA) ”, afirmou o representante.

Ele acrescentou que a Índia pode fabricar essas tecnologias críticas sem medo de sanções.

“A fabricação da FGFA significa fabricar elementos críticos e cruciais na Índia, sem medo de que algo não seja entregue devido a sanções. Não haverá temores em termos de ameaça potencial de penalidade ou uma decisão acima de que algumas partes ou componentes da aeronave não sejam entregues à Índia ”, afirmou o representante.

Ele também disse que a Rússia ofereceu cooperação a longo prazo para a Índia, incluindo a Associação na melhoria das capacidades de aeronaves.

“O lado russo propõe continuar 60 anos de cooperação bem -sucedida em termos de produção de aviões entre nossos países”, afirmou.

Desenvolvimento conjunto

A Índia e a Rússia em 2010 assinaram um acordo para o projeto e desenvolvimento conjunto do programa FGFA pelo SUKHOI Design Office, Rosoboronexport e Hal. Tanto a Índia quanto a Rússia investiram US $ 295 milhões pelo projeto preliminar da aeronave. No entanto, a Índia se aposentou do projeto em 2018 devido a vários problemas, incluindo a transferência de tecnologia.

O piloto de teste Sergey Bogdan falou sobre como ele estava se preparando para o show aéreo e as manobras complexas que ele estava realizando. “Estou interessado em todos os aviões que foram mostrados aqui; Aqui, muitas aeronaves diferentes são mostradas. Eu poderia vir aqui novamente ”, disse Bogdan.