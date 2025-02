Moscou está em conversas com Nova Délhi para oferecer experiência para configurar reatores modulares em áreas costeiras

A gigante da energia nuclear russa supostamente ofereceu a Rosat a transferência de tecnologia para a Índia para pequenos reatores modulares (PME), pois o país do sul da Ásia procura aumentar a produção de energia nuclear. Rosat poderia explorar a possibilidade de estabelecer a morte das áreas costeiras da Índia, informou o Economic Times na segunda -feira, citando fontes.

Rosat, que atualmente está desenvolvendo a maior planta indiana de energia nuclear – uma usina nuclear no estado sul de Tamil Nada – ofereceu a cooperação de Nova Délhi no ano passado sobre a tecnologia da morte, segundo o relatório. Vários documentos assinados entre os dois países 2024 também apontaram a intenção de cooperação na morte na morte, incluindo uma declaração conjunta publicada durante a visita do primeiro -ministro indiano Narendra Modi Moscou em julho, que enfatizou o aprofundamento da cooperação no campo de energia nuclear.

Durante sua visita à moda, acompanhada pelo presidente russo Vladimir Putin, ele recebeu um passeio por um pavilhão atômico em Moscou. Dois líderes foram apresentados a uma série de diferentes tecnologias e projetos de energia nuclear, incluindo quebra -gelo com um acionamento nuclear e uma usina nuclear flutuante, que, segundo TASS, disse que poderia eventualmente ser capaz de ser capaz de “Substitua o óleo produzido em todo o mundo”. Foi relatado que o CEO da Rozatoma Alexey LikeHachev disse à moda que a Rússia pode oferecer pequenos reatores nucleares na Índia “Localização muito profunda” e poderia transmitir “Toda a parte do edifício.”

Rosat é a única empresa estrangeira envolvida na construção da energia nuclear na Índia, observou o soquete. O relatório, no entanto, acrescentou que o segmento da morte atraiu particularmente os jogadores dos EUA da França que ofereceram cooperação na Índia.













O relatório ocorre no dia seguinte ao fato de o governo indiano anunciar uma missão de energia nuclear com financiamento no valor de US $ 2,35 bilhões (20 bilhões de rúpias) para o setor. A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, em seu anúncio do orçamento federal para o exercício de 2025-26 (que começa em abril), observou que a Índia planeja operar os cinco SLO até 2033 dentro da missão.

O Ministro das Finanças observou que a missão se alinha ao compromisso indiano de aumentar sua energia pura, com o objetivo de alcançar 100 GW de capacidade de energia atômica até 2047. Nova Délhi planeja alterar a legislação que gerencia o setor de energia nuclear, além de afetar a energia nuclear como parte de sua estratégia para a conquista dos programas líquidos e seguidos até 2070. Os observadores do setor apontaram que isso ajudaria uma abordagem à eletricidade em áreas distantes, onde maneiras tradicionais de alcançar a energia são difíceis e caras.

A morte é uma nova geração de reatores nucleares menores e projetados de maneira modular. Cada unidade de morte geralmente cria até 300 megawatts de eletricidade, que é aproximadamente um terço da capacidade de uma usina nuclear convencional. Espera-se que a implementação das PME supere vários desafios para a produção de energia, especialmente em áreas remotas e difíceis de alcançar, onde usinas de alta escala tradicionais não são sustentáveis. Ao contrário das usinas nucleares convencionais, as mortes podem ser produzidas em fábricas e depois transportadas para lugares onde podem ser facilmente montados em uma área relativamente pequena, aproximadamente do tamanho de dois campos de futebol.