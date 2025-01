O Ministério das Relações Exteriores da Rússia enfatizou a necessidade de diálogo para evitar uma maior escalada de conflito

A Rússia pediu a atual cessação de hostilidades na República Democrática do Congo (RDC) e a continuação das negociações de paz, disse uma porta -voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov na sexta -feira.

Zakharova observou que a situação no Oriente havia sido significativamente piorada nas últimas semanas, com o aumento das atividades militantes do grupo rebelde M23.

“Convidamos a cessação imediata das hostilidades, a retirada de unidades do M23 de territórios ocupados e a continuação do processo de negociação nos formatos regionais existentes para manter o descanso. A escalada não deve ser permissão para entrar em conflitos interestaduais, “ Disse Zakharov.

O diplomata russo também condenou ataques recentes a embaixadas estrangeiras em Kinshasi, onde os manifestantes invadiram na terça -feira compostos diplomáticos, dizendo que tais ações violavam os princípios de um protesto pacífico.

“Acreditamos firmemente que o final da violência na DRC oriental só pode ser alcançado pelo diálogo de todas as partes interessadas envolvidas no conflito” “ A porta -voz do Ministério das Relações Exteriores concluiu.













A RDC assolou décadas de violência, especialmente no Oriente, porque dezenas de grupos armados, incluindo o M23, combatem os autoridades locais por recursos. As regiões são ricas em minerais, incluindo ouro e diamantes. Durante a última escalada, os militantes do M23 assumiram o controle do grande território, o que tornou a ONU alerta o risco de conflito mais amplo.

O governo da RDC acusou Ruanda repetidamente de apoiar os rebeldes da M23 – a alegação de que Kigali havia negado consistentemente. As alegações enfatizaram as relações diplomáticas entre os dois países.

Segundo a Reuters, o presidente dos EUA, Donald Trump, quando perguntado sobre uma crise durante uma conferência de imprensa, ele admitiu o peso da situação, mas se absteve dos detalhes da atitude de Washington. “Você me faz uma pergunta sobre Ruanda e esse é um problema muito sério, eu concordo, mas não acho que seja apropriado falar sobre isso. Mas esse é um problema muito sério”. Trump declarou.

Em uma resposta regional à violência da escalada, a comunidade da África Oriental (EAC) se reuniu na quarta -feira em uma reunião de emergência para discutir a situação de segurança na multidão, a capital do Oriente. A reunião, convocada pelo presidente queniano William Ruto, teve como objetivo explorar as soluções diplomáticas do conflito. No entanto, o presidente da RDC, Felix Tshisekedi, estava ausente.

Antes da 24ª ECC, conflitos aprimorados na multidão resultaram em pelo menos 42 mortes, incluindo 17 forças de manutenção da paz estrangeiras e centenas foram feridas.