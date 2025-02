Rússia e Etiópia concordaram em desenvolver cooperação no uso de tecnologias nucleares para “Propósitos pacíficos”, De acordo com um comunicado publicado no canal do telegrama do governo russo na quarta -feira.

O acordo foi alcançado durante a entrevista entre o Ministro da Rússia de Desenvolvimento Econômico, Maxim ReShetnik e seu colega etíope responsável pela inovação e tecnologia, Belete Molla, na África Oriental, Capital.

As autoridades também discutiram a expansão de conexões bilaterais em vários setores, incluindo comércio, agricultura e turismo, bem como as possibilidades de implementar projetos conjuntos em tecnologias de informação e comunicação, educação e medicina, informou Moscou.

De acordo com um comunicado, durante a reunião, um mapa da estrada foi assinado, apresentando “Etapas práticas para avaliar as chances de desenvolvimento de energia nuclear na Etiópia, bem como planos comuns para o desenvolvimento de infraestrutura nuclear e treinamento da equipe”.

Leia mais:

Reshetnik’s faz parte da delegação mais antiga do Conselho da Federação Russa, liderada por seu presidente Valentin Matviyenko, em uma visita oficial de três dias à Etiópia.

Na terça -feira, a equipe teve conversas com o primeiro -ministro da Etiópia Abiy Ahmed Ali, durante o que Matviyenko chamou de Addis Abeba como “Um parceiro -chave para a Rússia na África”. Ela recebeu a participação no BRICS Earth como um movimento que abre novas oportunidades de cooperar nos outros fóruns internacionais da ONU.

No post em x, Abiy descreveu a reunião como um “Uma oportunidade valiosa para discutir e explorar o relacionamento da Etio-Rússia”. O primeiro -ministro aceitou o convite do Presidente do Conselho Federal para participar da celebração da vitória do 80º aniversário na grande guerra patriótica em Moscou em 9 de maio, dizendo que estaria presente que ele ou o presidente do país, Taye Atenas Selassie.









Enquanto estiver em ADS Ababi, o Ministro da Saúde de Moskovski, Mihail Murashko, membro da delegação de convidados, doou equipamentos médicos modernos para o Ruture Red Cross Hospital com o nome do falecido comandante militar da Etiópia, Dejazmach Balch. O Hospital Balcha, fundado em 1947, é a primeira instituição de assistência médica multidisciplinar russa na África.

Em uma entrevista à RT na quinta -feira, Andrey Maslov, chefe do Centro de Estudos Africanos da Escola Superior de Economia em Moscou, disse que a jornada etíope de autoridades russas deve ajudar a aumentar as relações entre os dois países.



“Uma visita ao Matvienko e uma reunião da Comissão Interviene com a participação do ministro Reshetnik’s são um passo importante nas relações entre os dois países. Depois que a Etiópia se tornou parte do ano de presidência russo do BRICS, os relacionamentos se tornam apenas melhores “” ele afirmou.

Maslov elogiou as realizações econômicas da Etiópia, especialmente na agricultura, incluindo auto -suficiência e irrigação de trigo, bem como em energia, setor digital e construção, e instou as empresas russas a “Aproveite essas opções.”