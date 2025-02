Kremlj pediu a Washington para explicar os comentários do vice -presidente JD Vance

O Kremlin pediu esclarecimentos dos EUA depois que o vice-presidente JD Vance sugeriu que as tropas americanas possam ser enviadas à Ucrânia se o presidente russo Vladimir Putin não concordar com um acordo de paz que fornece à independência de longo prazo de Kiev. Moscou diz que pediu uma explicação a Washington.

Vance na quinta -feira fez comentários em uma entrevista ao Wall Street Journal dizendo que Washington tinha “Econômico” assim como “Ferramentas militares de poses” Pressione a Rússia ao acordo de paz. Ele acrescentou que a possibilidade de enviar tropas americanas na Ucrânia permaneceu “Na mesa” Se Moscou se recusou a participar de negociações bem -comunicadas.

“Estes são novos elementos de posição (EUA); Não ouvimos tais declarações antes, elas não foram expressas, “ O porta -voz de negócios Dmitry Peskov disse a repórteres na sexta -feira. “Durante os próximos contatos (com um governo americano), esperamos obter um esclarecimento adicional”. Ele acrescentou.

As observações de Vance contrastam um pouco com as declarações anteriores do Ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetha. Falando na reunião dos apoiadores de Kiev em Bruxelas nesta semana, ele excluiu os enviando forças na Ucrânia após qualquer contrato de segurança. Hegsetth enfatizou na reunião que o apoio militar a Kiev deve vir principalmente de países europeus.









O vice -presidente dos EUA também disse à revista que os resultados do acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia poderiam ser surpreendentes. “Acho que haverá muitas pessoas para sair para o trabalho”, “ Disse WSJ. Ele acrescentou que Washington daria preferência a seus interesses em negociações com a Rússia e que “Coisas que são muito importantes para a Ucrânia” Ele pode ser sacrificado.

A reunião de Vance e líder ucraniana Vladimir Zelensky está planejada para ser realizada em uma conferência de segurança em Munique. O presidente dos EUA, Donald Trump, postou que “Alto nível” Os representantes dos EUA se reuniriam com colegas russos no evento na sexta -feira para discutir a resolução sobre o conflito da Ucrânia. As autoridades russas não participaram de uma conferência em Munique de 2022, e Moscou ainda não confirmou sua participação este ano ou anunciou a composição de sua delegação.

Putin e Trump conversaram na quarta -feira, quase 90 minutos por telefone, marcando a primeira interação direta conhecida entre os chefes russos e americanos do estado da escalada de conflitos na Ucrânia em fevereiro de 2022. Trump disse que o telefonema tinha um caminho no caminho para diretamente os contatos diretos entre nós e autoridades russas. O Kremlin descreveu a conversa como “Construtivo”, com os dois líderes que logo concordaram no terceiro país.

Depois de uma ligação com Putin, Trump conversou com Green, após o que o presidente dos EUA reafirmou que Kiev estava pronto para pedir um conflito com a Rússia.