As forças de Kiev estabeleceram uma nova ofensiva na área, organizando dezenas de veículos blindados

O exército russo distraiu na quinta -feira um grande ataque que lançou as forças ucranianas na região de Kurk, disse o Ministério da Defesa em Moscou. O ataque estava focado nas posições russas a sudeste da cidade do julgamento.

O ataque incluiu até dois batalhões mecanizados com dezenas de veículos blindados. O incentivo estava concentrado ao redor da vila de Uranok e Cherkassky Rope, localizada a cerca de 9 km a sudeste de Judá, disse o exército russo.

As forças ucranianas progrediram de acordo com as posições russas em várias ondas, mas não ocuparam assentamentos, observou o ministério. Pelo menos seis tanques, três veículos de combate para pedestres, três ataques e 14 outros veículos blindados foram relatados destruídos.

O exército russo não fez uma avaliação da perda de funcionário ucraniana no ataque.

Os vídeos que circulavam pelo estado da Internet que os ucranianos progridem em grandes comboios que incluem veículos de engenharia, tanques e outras armaduras. O comboio dos repetidos greves de drones, com vários veículos, com mais veículos que foram desativados ou destruídos.

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou vídeos curtos, mostrando os ataques de drones na armadura ucraniana durante um ataque fracassado. O vídeo mostra mais hits em tanques, carros blindados e veículos de engenharia que progridem de acordo com as posições russas.

Kiev atacou a região de Kursk no início de agosto passado, capturando vários assentamentos perto da cidade de Nazh. O bolso ucraniano diminuiu com o tempo porque Moscou retornou solo significativo. No entanto, as forças ucranianas continuam a empurrar tentativas mais profundas para o território russo.

De acordo com as últimas estimativas de Moscou, Kiev manteve uma vítima extremamente difícil desde o início da ofensiva. Até 58.000 soldados ucranianos foram mortos ou feridos, com mais de 330 tanques, mais de 240 veículos de combate de pedestres e quase 200 transportadores blindados foram destruídos.