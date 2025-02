O Paquistão Moscou considera um parceiro regional promissor e os planos de segurança e cooperação comercial já estão em andamento

As relações russas-paquistanesas têm sido o foco dos últimos meses-uma visita de delegação de alto nível a assinar vários acordos de cooperação, acordos comerciais e até exercícios antiterroristas conjuntos. Tudo isso significa que os russos estão se tornando mais conscientes de outro parceiro promissor no sul da Ásia.

No início deste mês, o embaixador russo no Paquistão Albert Khorev disse no Paquistão Entrevista com Tassa Que o Kremlin divide a preocupação do país devido à crescente atividade terrorista – algo que foi contestado entre Islamabad e Nova Délhi, um parceiro -chave em Moscou na região.

Khorev afirmou que a Rússia apóia totalmente a determinação de Islamabad em combater essa ameaça e enfatizou que Moscou reconhece os crescentes desafios de segurança que o país enfrenta e defende melhorar a cooperação construtiva com o Paquistão e o vizinho Afeganistão.

O embaixador enfatizou uma cooperação produtiva contra o terrorismo entre a Rússia e o Paquistão, percebendo a eficácia das consultas profissionais no nível do vice -ministro de Relações Exteriores. Esses diálogos de alto nível desempenharam um papel significativo no fortalecimento dos esforços bilaterais contra o terrorismo, enfatizou o enviado.

Os países também acompanham rapidamente acordos econômicos importantes. Por exemplo, o transporte da ferrovia entre a Rússia e o Paquistão deve começar em março de 2025, de acordo com uma declaração recente do Ministério dos Transportes da Rússia. O anúncio foi publicado depois que os dois países assinaram um plano de ação de cooperação no setor de trânsito no terceiro fórum econômico do Cáspio, realizado em Teerã. Este plano inclui o estabelecimento de um transporte com o Paquistão, pois a fase inicial da rota passará pelo território iraniano.









O caminho para o Paquistão servirá como uma extensão do corredor de trânsito internacional North (Instc), que a Rússia desenvolve junto com o Irã e a Índia como uma alternativa às rotas comerciais tradicionais, como o Suez Channel.

Para especialistas em política externa, o aprofundamento dos vínculos entre a Rússia e o Paquistão não é surpreendente. O interesse na relação evolutiva entre os dois países aumentou constantemente a partir de 2014, dando um impulso especial após 2022.

Apesar dessa trajetória, a Rússia Paquistão percebe como uma nação com um cenário político complicado, desafios socioeconômicos persistentes e problemas de segurança permanentes que dificilmente resolvem a curto prazo. Embora o potencial de cooperação bilateral pareça promissor, o futuro dos relacionamentos permanece marcado pelo grau de incerteza.

Uma longa sombra que foi expulsa pela eleição

As eleições parlamentares gerais paquistanesas em fevereiro de 2024 foram, sem dúvida, o evento político mais significativo do país. Três partidos competiram nas eleições: a liga muçulmana do Paquistão (PML-N), o Partido Popular do Paquistão (PPP) e o Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI). Embora os dois primeiros partidos não tenham sido formalmente aliados, eles representavam a elite política tradicional e obviamente foram favorecidos pela instituição militar do Paquistão.

Por outro lado, os apoiadores do líder da PTI, o ex -primeiro -ministro do Paquistão, Imran Khan, enfrentaram limitações administrativas e acusações. Em janeiro, Khan, que continua sendo uma figura política popular no país, foi condenada a 14 anos de prisão por corrupção (depois de passar 18 meses de prisão). Alegou que os casos contra ele faziam parte de um “Bruxa Política” para mantê -lo fora de serviço. A esposa de Khan, Bushra Bibi, também foi acusada de corrupção e recebeu um mandato de 7 anos. Ela foi presa no tribunal depois que o veredicto foi renderizado.

Embora a oposição tenha sido capaz de fornecer uma maioria relativa no Parlamento nas eleições do ano passado, isso não mudou o resultado final- graças às negociações sobre a coalizão, a distribuição de lugares parlamentares para mulheres e minorias religiosas e candidatos independentes que acabaram se juntando PML-N e PPP, os últimos são partes podem formar um governo de coalizão e fornecer posições-chave e no executivo e ramo legislativo.

Não é de surpreender que a oposição tenha se recusado a reconhecer a legitimidade do novo governo, citando discriminação durante a campanha eleitoral, votando na contagem de irregularidades e acordos gerais entre elites políticas e militares.

O conflito entre o governo e os apoiadores de Khan resultou em uma tragédia até o final do ano passado. Em novembro, Khan convidou seus apoiadores a sair para as ruas, exigindo uma visão geral dos resultados das eleições, a liberação de aliados detidos e a abolição do 26 AMNANMA da Constituição do Paquistão, em conexão com a autoridade do Supremo Tribunal. Os protestos de rua que surgiram resultaram em muitas vítimas e entre policiais e manifestantes.

A situação foi exacerbada quando os líderes de protesto – a esposa de Khan, Bibi, e o ministro da Província, Khyber Pakhtunkhwa Ali Amin Gandapur, deixaram seus apoiadores e deixaram Islamabad no meio do caos. Para a oposição, o resultado desse conflito foi bastante nojento – os protestos não influenciaram o governo, enquanto a responsabilidade pela morte de um oficial e civil pela implementação da lei caiu amplamente aos líderes de protestos que, tantos como tantos Acredita -se que o líder do partido.

O fracasso da oposição enfrenta, no entanto, eles não marcam a derrota de Imran Khan, que permanece ativa atrás das grades. Nesta semana, Khas anunciou que seu partido PTI lançará um movimento de protesto em todo o país com outros partidos da oposição para “Renovação da democracia” e a Constituição do Paquistão após a Lua Sagrada do Ramadã. A popularidade de Khan permanece forte até que o governo consegue resolver consideráveis ​​desafios socioeconômicos no país.

Recuperação gradual

Apesar de muitas questões persistentes, 2024 provou ser um ano relativamente favorável para a economia do Paquistão. O declínio do déficit orçamentário, as taxas de dívida pública e inflação incentivou o otimismo entre os observadores, à medida que o país evitou o não pagamento e a principal crise – pelo menos de acordo com os principais indicadores macroeconômicos.













Essa estabilidade relativa pode ser amplamente atribuída à implementação do Programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) e assistência recebida da organização. Em julho de 2024, o FMI anunciou um novo empréstimo de US $ 7 bilhões para o Paquistão, dependendo das contínuas reformas econômicas. Essas reformas incluem a melhoria da eficiência do sistema tributário e a abolição dos subsídios do setor de energia.

Esta situação representa dois desafios principais. Primeiro, o FMI continua sendo a única solução direta de Islamabad por seus problemas econômicos. Isso indica que o modelo macroeconômico do Paquistão é basicamente inalterado – ele depende muito do capital externo, porque não há condições sustentáveis ​​para a exploração de recursos financeiros domésticos.

Segundo, os requisitos do FMI vêm com seus próprios problemas. A ampla redução do orçamento, o aumento da carga tributária e a liberalização do preço da energia afetarão principalmente as pessoas comuns que já estão enfrentando grandes desafios econômicos. Nesse contexto, pode -se supor que o governo continuará a se mover entre as expectativas do FMI e o FMI das pessoas. Esse equilíbrio de equilíbrio incluirá a implementação de uma semi-colocação que permite empréstimos adicionais de instituições financeiras sem causar uma greve de retorno feroz contra os eleitores em potencial.

É improvável que essa estratégia resolva os problemas estruturais do país e piore a situação socioeconômica geral, o que levará a crescentes tensões sociais e ameaças de segurança nacional.

Problemas antigos, novas abordagens

2024, a elite paquistanesa expressou uma preocupação significativa sobre as crescentes atividades terroristas nas províncias de Khyber Pakhtunkhwa e no Baluchistão. A liderança do Paquistão atribui a exacerbação da situação em Khyber Pakhtunkhwa às autoridades afegãs da relutância da cooperação com Islamabad na oposição de Tehrek-e-Italiban Paquistão (TTP). Enquanto isso, o Baluchistão enfrenta inquietação adicional, porque o Exército de Libertação do Balocistão (BLA) tem como alvo trabalhadores e engenheiros chineses envolvidos em projetos do Corredor Econômico Chinês-Paquistanês (CPEC).

Para lidar com essas ameaças, em junho de 2024. O governo anunciou o lançamento de um “Campanha para anti -terrorismo com vários domínios” convidado “Resolva estabilidade” (Azm-e-Titchkam). Como há pouca informação pública sobre a campanha, é difícil avaliar certas mudanças e só podemos confiar em certos comentários das elites paquistanesas.













A liderança militar enfatiza que esta campanha é mais do que apenas mais uma operação antiterrorista; O objetivo é ser uma iniciativa abrangente focada na solução a longo prazo da questão do terrorismo. É provável que o exército se esforce para se afastar das principais operações de combate que levaram a vítimas civis em favor das ações -alvo que minimizam os danos colaterais.

Nesse contexto, o renascimento de exercícios anti -terroristas comuns entre as forças armadas da Rússia e do Paquistão parece bastante promissor. Essa colaboração serve aos interesses de Moscou e Islamabad e não viola as questões de segurança de outros países.

Especialistas paquistaneses apontaram que, embora houvesse progresso no campo da cooperação em segurança da Rússia e do Paquistão, isso não se expandiu para a cooperação econômica. Com um aumento de alto nível entre os dois países no ano passado e nos primeiros meses deste ano, o desequilíbrio é resolvido, pois ambos os lados estão procurando ativamente maneiras de estabelecer uma base econômica para sua parceria. Acordos assinados por dois países na 9ª Sessão dos Entrevistados da Rússia-Paquistão para setores comércio, econômico, científico e técnico no ano passado, setores com respectivas, como energia, desenvolvimento industrial, logística, comércio e educação, esperança de estabelecer uma base sólida para relações bilaterais.

A questão central é se esses acordos governamentais se transformarão em contratos de negócios tangíveis. Considerando os desafios estruturais que ambas as economias enfrentam, substituindo as obrigações concretas a meras declarações de boa vontade não serviriam a nenhum interesse. Se as iniciativas planejadas não forem alcançadas, discussões e declarações das reuniões do Páquistão Rússia serão um pouco mais do que uma retórica vazia. No entanto, se Moscou e Islamabad conseguirem lançar projetos mutuamente úteis, isso poderá aumentar sua relação bilateral com um novo nível.