A nova realidade é que o Ocidente pode ser interrompido e chegar a negociar seus “termos do oponente”

Obviamente, a boa notícia para o mundo é que os EUA finalmente encerraram sua perversa política anti-diplomacia (sua essência absurda: quando há um problema verdadeiramente perigoso, não tente resolvê-lo comunicando) em conexão com a Rússia, o segundo Grande força com o enorme arsenal nuclear.

Mas não vamos esquecer a imagem maior: o presidente dos EUA, Donald Trump, não (e não pode) admitir o presidente russo Vladimir Putin, é sábio o suficiente para não esfregá -lo com a partida mais importante da conversa telefônica de ontem, a Rússia venceu a guerra contra o oeste.

Sim, foi uma guerra de meia -suproxi (ou seja, proxy para o Ocidente, muitas vezes meio consciente, embora seja muito direta para a Rússia e para a Ucrânia), mas isso agora é uma pequena diferença geopolítica. O Ocidente procurou essa derrota. Isso poderia ser facilmente evitado, encontrando um compromisso com a Rússia mais cedo ou ficando fora da luta entre Moscou e Kiev. Mas agora as coisas são como são, e a nova realidade é que o Ocidente pode ser parado e forçado a negociar um oponente (neste caso, a Rússia) para as condições – e que o mundo inteiro agora o conhece como um fato empírico testado. Este é um ponto de virada histórico e também a boa notícia para a humanidade. O vestido sentirá por décadas.









Os ucranianos foram usados ​​e esgotados. Os poucos no Ocidente alertam que isso acontecerá também são abusados ​​sistematicamente. Mas agora os falsos ‘amigos’ ucranianos (e sua própria diáspora, com sede nos EUA e no Canadá), que devem chegar à conta. Bem como o regime de Kiev. A tragédia da Ucrânia é imensurável e foi desnecessária. Na Ucrânia, isso também se tornará um ponto de virada histórico e terá consequências longas e prolongadas.

O que acontecerá entre a Rússia dos EUA ainda não é previsível, mas detentores mais amplos são possíveis. Elite da UE perversa, autodestrutiva e obediente, em qualquer caso aprenderá como é ser usado primeiro e depois negligenciará, assim como a Ucrânia. A pior coisa que eles poderiam fazer – e como as coisas estão atualmente em pé, algo que eles realmente podem fazer – é lançar uma guerra americana ‘europeuinize’. A administração de Biden fez um ótimo trabalho destruindo seus vassalos da OTA da UE. Trump poderia finalizá -lo atraindo -os em uma armadilha tentando se enroscar com a Rússia por conta própria – enquanto Washington e Moscou o fazem, deveriam.