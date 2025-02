A saga de entrevista Harris-Ragan revela apenas a incompetência dos democratas, o direito

Os Kamala Harris Dead-ends encontraram uma sensação renovada de vigor na semana passada, respondendo furiosamente a um relatório que acreditam que o apresentador do podcast Joe Rogan sabotou intencionalmente a campanha do ex-vice-presidente.

A maneira pela qual os fiéis de Harris diz a ele, a maconha de Bernie Bren de fumar minou e depois explodiu as possibilidades de Harris em 2024, tirando sarro de sua equipe com falsas promessas de uma entrevista exclusiva.

O problema é que o relatório no qual essa narrativa se baseia não conta essa história. Pelo contrário, ele conta uma história de séria incompetência da campanha de Harris, confirmando mais uma vez que ela era uma candidata ruim, cercada por conselheiros ruins, deu a ela uma mão ainda mais ruim por um presidente fracassado.

O relatório vem do próximo livro de Jonathan Allen, da NBC News e Jonathan Allen, da NBC News “,”, “,”Luta: dentro da batalha mais selvagem pela Casa Branca. “Um trecho publicado em 29 de janeiro pela NBC News detalha a disputa nas últimas semanas da campanha entre os representantes de Harris e Rogan, que finalmente não vai a lugar nenhum. Registra a comunicação entre o vice -gerente de campanha de Harris, Rob Flaherty e e A equipe de Rogan.

“Poderíamos fazer na sexta -feira 25”, disse Flaherty em 18 de outubro de 2024.

“Eu gostaria que soubéssemos sobre isso antes, porque ele tem os 25 bloqueados como um dia pessoal”, respondeu seu contato com a equipe de Rogan.

“E a manhã de sábado?” Flaherty respondeu.

“Só se for antes das 8h30”

O extrato do livro continua da seguinte maneira: “O tom é diferente, pensou Flaherty. O vice -presidente dos Estados Unidos está se oferecendo para vir ao seu trabalho de trabalho -no trabalho, mas uma nova cautela foi estabelecida”.

“Então, em 22 de outubro, no mesmo dia em que o Harris Camp anunciou (uma demonstração em Houston), a Associated Press informou que Trump seria o convidado de Rogan na sexta -feira, o ‘dia pessoal’ Rogan havia reservado originalmente”.

“Os amigos em comum Elon Musk e Dana White convenceram Trump e imploraram a enterrar sua disputa, de acordo com um assistente de Trump. Não haveria entrevista em Harris”.

Esta é supostamente uma prova da intenção maliciosa de Rogan.

A primeira operação da campanha de Obama e a “resistência” favorita de “resistência” Jon Cooper respondeu: “Uau! Não há como saber até que ponto isso poderia ter mudado o resultado das eleições, mas Joe Rogan mentiu através de seu .. Dentes e intencionalmente estragaram a campanha de Harris.

PARA Redes sociais muito menores Ele resumiu perfeitamente a reação geral de “K-Hive”: “Então eles oram totalmente (ratfu ** ed) Harris”.

De maneira alguma, de acordo com Parnes e Allen. Em vez disso, Harris e seu time se jogaram.

Os tenentes do vice -presidente entraram em contato com os representantes de Rogan pela primeira vez em 11 de outubro, 25 dias antes das eleições. A equipe de Harris estava preocupada com os dados das pesquisas, indicando que Trump estava capturando uma parte incomumente grande dos eleitores do sexo masculino. O povo de Harris pensou que Curry poderia com esse bloco ao aparecer em um show apresentado por um homem viril.

Durante a conversa de 11 de outubro, a equipe de Rogan indicou que ele estava aberto a uma entrevista. Sua equipe também deixou claro que Harris teria que aceitar restrições aos tópicos, nenhuma equipe do estudo e que ela se sentaria para a entrevista pessoalmente no estúdio de Rogan em Austin, Texas. (Rogan exigiu esse último pedido de cada hóspede, exceto Edward Snowden).

A equipe de Harris deixou a reunião sentindo -se otimista, mas nervosa. Mais tarde, sua equipe lançou Rogan ao viajar para Michigan para a entrevista. Os representantes de Rogan recusaram, repetindo que apenas conduzem entrevistas pessoalmente. Foi em 18 de outubro, uma semana inteira após a discussão inicial, que a equipe de Harris propôs a sessão de 25 de outubro à qual a referência é feita na passagem anterior.

Após a entrevista de Trump, a equipe do vice -presidente fez um esforço final para garantir um por um com Rogan, perguntando se o apresentador do podcast consideraria voar para Washington, a equipe da DC Rogan reiterou que conduz entrevistas pessoalmente no Texas. A equipe de Harris ficou indignada e frustrada neste momento e abandonou o projeto completamente.

Teria sido muito ruim se Harris falhasse simplesmente em garantir uma entrevista de podcast.

Enquanto as partes negociam, a equipe de Harris organizou uma parada de campanha no Texas. Eles temiam que, se ela fosse Austin apenas para a entrevista, ela revelaria as preocupações mais significativas da campanha. Então, eles inventaram uma narrativa de pau e nódulo sobre as leis de aborto do Texas apenas para que pudessem dizer: “Oh, ei, enquanto estamos aqui, também podemos fazer uma entrevista de Joe Rogan”.

Eles até convidaram Beyonce a aparecer no comício do Texas.

O que é louco é que a equipe de Harris fez tudo isso: organizar, recrutar e coordenar uma parada de campanha no Texas, até exibir as primeiras equipes, antes de confirmar a entrevista com Rogan.

Como alguém que apóia o Partido Democrata a ler isso e se sentir mais zangado com um apresentador de podcast do que com o candidato democrata que não pôde reservar a entrevista? O nomeado não pôde negociar uma entrevista ao podcast e comemorou uma manifestação política completamente inútil em um estado que sabia que isso perderia, tudo porque sua equipe confirmou a demonstração antes de confirmar a entrevista.

Deve haver uma lei contra essa negligência política.

Então, não. Isso não era um “ratf — ing”. Era simplesmente conflitos de cronograma que a equipe de Harris não conseguia lidar.

A história verdadeira aqui não tem nada a ver com um apresentador de podcast ou conspirações para minar o candidato democrata. Ignore a indignação de “K-Hive”. As terminações de saída sempre estarão entre os grandes nomes.

A verdadeira história é que o Partido Democrata sofre uma ineptidão e o direito generalizado que colocou suas perspectivas eleitorais de curto e longo prazo em grande perigo.

As atitudes mimadas e prejudicadas de que os relatos de Parnes e Allen foram expostos, a crença de Harris Aid de que Rogan deveria ter aproveitado a oportunidade de conversar com ela, o que estava errado (talvez até imoral) para ele insistir em uma entrevista pessoalmente pessoalmente , eles são incríveis. Também é surpreendente que eles tenham tido o problema de organizar uma manifestação para o show no Texas em 25 de outubro, no entanto, eles não aceitaram a oferta de Rogan para uma entrevista antecipada da manhã da manhã seguinte.

Essas pessoas parecem acreditar que Rogan lhes deve uma entrevista e que são boas demais para negociar conflitos de programação.

As múltiplas falhas em torno da entrevista abandonada de Rogan são a história verdadeira. O subtexto da disfunção e o direito de todo o partido ao lidar com a mídia é a história com conseqüências políticas, sociais e culturais duráveis.

A história aqui é que o Partido Democrata está cheio de pessoas tão incompetentes quanto arrogantes, duas qualidades que não são bem -sucedidas nas pesquisas. Os republicanos nunca mereciam ter tanta sorte.

Becket Adams é escritor em Washington e diretor de programa paraCentro Nacional de Jornalismo.

