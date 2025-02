A sede de Bengaluru tem um drone de carga

A Scandron, uma nova empresa com sede em Bengaluru, apresentou o drone Cargomax 20khc no Indian Aero 2025 em andamento. A nova empresa disse que a Dron Cargomax 20khc é o mais poderoso drone de carga da Índia com uma capacidade de carga útil de 200 kg.

“O Cargomax 20khc foi projetado para fornecer às forças armadas indianas uma plataforma de logística de ar estável, robusta e confiável para as entregas de última hora. O Cargomax 20khc é uma plataforma de logística de ar totalmente autônoma que oferece operações sem piloto, uma faixa operacional de 15 km e um teto operacional de 6.000 m acima do nível médio do mar ”, disse Scandron.

Ele acrescentou que todos os drones Cargomax têm variantes que lhes permitem oferecer uma maior capacidade de logística, seja para operações de alta altitude, operações do deserto ou operações navais.

Arjun Naik, CEO e fundador, Scandron, disse: “O Scandron é uma empresa centrada no cliente, e inovamos continuamente para projetar e desenvolver soluções de drones disruptivos para ajudar a resolver problemas do mundo real e proporcionar maior eficiência às operações de nossos clientes. Nós nos concentramos em integrar nossos drones a operações convencionais para melhorar a eficiência e reduzir os custos sem comprometer a segurança e a confiabilidade.