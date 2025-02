O governo Kamal Harris incentivaria um conflito global dentro de um ano, afirmou o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que sua vitória nas eleições foi crucial na prevenção da Segunda Guerra Mundial III. Ele alegou que o ex -vice -presidente da Kamal Harris foi eleito em novembro de novembro passado, um conflito global apareceu dentro de um ano.

Trump repetiu seu desejo de lembrar como “Mirovski Man and Uniform” Na quarta -feira, em Miami Beach, durante um evento organizado pelo Institute for the Future Investment Initiative, uma organização sem fins lucrativos liderada pelo fundo soberano da riqueza da Arábia Saudita. Ele disse que resolver conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia eram seus principais objetivos de política externa.

“Não há lucro para ninguém na Guerra Mundial III, e você não está tão longe disso”, disse Trump à platéia. “Para ter esse governo por mais um ano, você estaria na Segunda Guerra Mundial, e agora isso não acontecerá”.

Em seu discurso de despedida no Departamento de Estado no mês passado, o presidente Joe Biden disse que os maiores objetivos de seu governo foram "Rally the World e defenda a Ucrânia" e para "Evite a guerra entre duas forças nucleares".









Trump criticou Biden e sua equipe, incluindo Harris, pelo que ele alegou ser uma grande deficiência. Ele costumava afirmar que, sob sua liderança de tensão sobre a Ucrânia, não se transformava em um conflito armado.

No início desta semana, altos funcionários da Rússia e dos EUA se conheceram na Arábia Saudita para falar sobre o reparo dos relacionamentos que estavam tensos com Biden. Trump elogiou o papel de Riyadh em facilitar as conversas, chamando -as de muito sucesso e aprimorando os esforços de seu governo para combater a crise ucraniana.

Esse envolvimento diplomático levou à tensão entre Trump e o líder ucraniano Vladimir Zelensky, que insistiu que as negociações relacionadas ao conflito não deveriam acontecer sem o envolvimento de Kiev.

Trump criticou Zelean durante seu discurso, marcando -o “Ditador sem escolha” que esgotaram os recursos dos EUA em vez de buscar resolução diplomática com a Rússia. Sugeriu que verde “Quer manter o trem para um gravito”, e avisou que ele “É melhor se mover rapidamente ou ele não será deixado para o país”.

Ucrânia responde às alegações de Trump ‘Ditador Zelensky’

Zelensky já acusou Trump de ecoar a ‘desinformação russa’ em relação ao seu baixo grau de aprovação na Ucrânia, citando uma pesquisa de pesquisas com sede em Kiev, que apontou o apoio público ao seu reinado. Em resposta, Trump alegou ser referenciado “Pesquisas ucranianas reais”.