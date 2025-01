A segunda temporada da agência é cancelada ou renovada pela Paramount+ com o Showtime?

Curioso sim A agência Tem sido Renovado para a segunda temporada? Esta emocionante série de drama de espionagem se concentra em um agente da CIA que se aposentou de seu concerto disfarçado e enviado de volta à estação de Londres. Apenas quando ele pensa que está fora, o romance que ele deixou para trás retorna à imagem, o que causou chamas antigas. Com uma base de fãs dedicados, os espectadores perguntam ansiosamente se haverá uma segunda temporada da agência ou se foi obtida cancelado.

Sem mais delongas, aqui estão todas as informações essenciais sobre as iterações futuras do programa.

A agência para a segunda temporada foi cancelada ou renovada?

A agência foi oficialmente renovada para a segunda temporada pela Paramount+ com o Showtime.

A primeira temporada do programa estreou em 29 de novembro de 2024 e compreendeu um total de 10 episódios. Devido aos seguidores comprometidos do programa, uma renovação da segunda temporada foi concedida em 4 de dezembro, em 4 de dezembro, Paramount+ Anunciou que a agência alcançou o estado da série de transmissão mais assistida na história de Showtime. Além disso, atraiu 5,1 milhões de espectadores em várias plataformas em todo o mundo, o que contribuiu para sua decisão de renovação favorável.

Além disso, Chris McCarthy, co-cimento da Global Paramount e CEO/CEO da Showtime & MTV Entertainment Studios, comentou sobre a renovação em comunicado. Ele disse: “O sucesso da agência é a prova de que nossa nova lista de Showtime está prestes a aumentar a Paramount+ para sua próxima fase de crescimento”.

Criado por Jez e John-Henry Butterworth, a agência é baseada no show francês, The Bureau. A história segue Brandon Cunningham, também conhecida como marciano. É uma operação da CIA que é chamada de volta à estação de Londres. No entanto, assim que o marciano retorna, seu amor passado reaparece em sua vida. Então ele lidou com seus deveres profissionais, sua verdadeira identidade e as missões que o atribuem.

O elenco do programa apresenta Michael Fassbender, Richard Gere, Katherine Waterston, India Fowler, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith e outros.

Enquanto esperam pela segunda temporada, os espectadores podem se inscrever no Paramount+ com o Showtime e ver todos os episódios da primeira temporada da agência.