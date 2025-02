A segunda temporada de Apple Vinagre foi cancelada ou renovada pela Netflix?

Os fãs da Netflix Vinagre de maçã Eles estão esperando ansiosamente por notícias sobre seu futuro. O programa segue duas mulheres jovens que promovem bem -sendo remédios para doenças graves. No entanto, o estado de renovação para 2ª temporada Ainda é incerto, com o público se perguntando se a série é renovada ou cancelada.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o futuro do vinagre de maçã.

A segunda temporada de Apple Vinagre é renovada pela Netflix ou foi cancelada?

O vinagre de maçã não foi cancelado ou renovado para a segunda temporada.

Atualmente, não há atualizações sobre a renovação do vinagre de maçã. As possibilidades de uma segunda temporada parecem finas, já que a Netflix indicou que esta série é limitada. Nem a equipe de produção nem a Netflix confirmaram uma nova temporada. Além disso, o serviço de transmissão geralmente avalia os números de público, as taxas de queda e a recepção crítica antes de decidir renovar ou cancelar um programa.

O vinagre da Apple estreou oficialmente na Netflix na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. Esta temporada apresenta seis episódios, todos disponíveis para ver excessivamente simultaneamente. No final emocionante, somos testemunhas de Belle tentando manter sua história durante o funeral, mas o artigo traz respostas inesperadas. Ele deixou os espectadores questionando se o seu império bem -sucedido poderia resistir a uma rede enredada.

Desenvolvido por Samantha Strauss, o Apple Cider Vinagre é uma série de drama criminoso australiano na Netflix, produzido pela Sews-Way Films. O programa é inspirado no livro “A mulher que enganou o mundo”, escrita pelo jornalista Beau Donelly e Nick Tuscano. Ele alcançou uma qualificação notável de 82% em tomate podre e 7,2 através do IMDB. As filmagens ocorreram em Melbourne e seus arredores.

O elenco da série apresenta Kaitlyn Dever, Alycia Debnam-Carey, Aisha Dee, Tilda Cobham-Hervey, Ashley Zukerman, Mark Coles Smith, Susie Porter, Matt Nable, Phoenix Raei, Chai Hansen, Richard Davies, Kieran Darcy-Smith, Catherine McClements, Essie Davis e outros.

Todos os episódios de vinagre de maçã agora são transmitidos exclusivamente através da Netflix.