A segunda temporada de Shōgun recebe uma atualização de roteiro emocionante após a vitória no Globo de Ouro

Depois de dominar a temporada de premiações, parece FX/Hulu Xogum poderia ter uma segunda temporada depois de ter sido originalmente anunciado como uma série limitada. O drama histórico fez sua estreia na telinha em fevereiro de 2024, recebendo instantaneamente elogios de telespectadores e críticos. Como tal, muitos fãs estão curiosos para saber se uma temporada seguinte seria produzida para o programa de sucesso. Agora, os criadores de Shōgun revelaram que a série pode ter mais episódios, afinal.

Os criadores de Shōgun, Rachel Kondo e Justin Marks, deram aos fãs uma atualização sobre a 2ª temporada no Golden Globe Awards de 2025. Após a vitória, os dois criadores confirmaram que a 2ª temporada de Shōgun está atualmente em fase de produção.

Falando sobre a tão esperada sequência de Shōgun, Kondo afirmou: “A 2ª temporada está em andamento, ainda estamos tentando, não desistimos”. No entanto, ela manteve a incerteza em torno da segunda temporada, acrescentando: “Não tenho certeza do que podemos dizer”. Marks então esclareceu o progresso da 2ª temporada, dizendo: “Estamos a cerca de seis semanas do fim da sala dos roteiristas”, de acordo com ComicBook.com.

Planejada como uma única temporada, a imensa aclamação da crítica e do público de Shōgun praticamente confirmou uma segunda temporada. No entanto, não está claro qual história a temporada seguirá em possíveis novos episódios da série. O capítulo de estreia acompanhou todos os acontecimentos do romance homônimo de James Clavell, de 1975, não deixando pedra sobre pedra.

No entanto, Justin Marks forneceu alguns detalhes sobre o que a 2ª temporada de Shōgun poderia envolver. Em entrevista anterior com VariedadeMarks declarou: “Estamos conversando com um de nossos consultores históricos que apreciamos e apenas conversando: ‘Conte-nos um pouco mais sobre William Adams aqui e Tokugawa Ieyasu ali, e conte-nos sobre alguns novos personagens e algumas coisas novas. . isso está acontecendo.’”

Apesar das atualizações encorajadoras sobre a 2ª temporada, a série ainda não foi oficialmente renovada até o momento.