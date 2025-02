A sensação de doce e fácil de consumir agora está presente para a geração mais jovem.

Yakarta, vivo – Companhia de Beverage, Pais (OT), lançou oficialmente seu mais novo produto, Ao Mild, destinado à geração mais jovem que prioriza a facilidade e a praticidade desfrutando de bebidas. O lançamento ocorreu no sábado, 1º de fevereiro de 2025, no Bmart Cempaka, e foi incentivado pelas performances musicais de Pasming.

O gerente da marca Matrix, Sweetly Kaligis, explicou que Ao Mild é projetado especificamente para cumprir os gostos dos jovens com um leve, doce e fácil de consumir. Mova -se ainda mais.

“Este produto é formulado com ingredientes autênticos autênticos típicos dos pais que são usados ​​desde 1948, que, portanto, apresenta, doce, doce, fácil de beber e, é claro, especial”, disse docemente.

Além disso, ele acrescentou que AO Mild oferece uma experiência de sabor única. “Apresentamos um ‘sabor quebrado na boca’. Esta bebida é muito adequada para a geração Z com embalagens seguras e desenhos frescos e modernos”, acrescentou.

Ao Mild vem com um pacote dominado por azul claro, que reflete um novo espírito dinâmico para os jovens. Este produto está disponível em dois tamanhos, a saber, 275 ml e 620 ml, que podem ser apreciados individualmente ou compartilhados com a pessoa mais próxima. Para garantir a segurança, cada garrafa está equipado com uma vedação que mantém a qualidade do produto.

Além de oferecer facilidade de consumo, a AO Mild também é flexível para desfrutar em várias atmosferas e condições climáticas. Esta bebida ainda está deliciosa nas temperaturas frias e normais e pode ser consumida sozinha ou com amigos.