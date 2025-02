A sensação de permanecer no complexo icônico da grossa cultura indonésia

Bali, Viva – O Apurva Kempinski Bali trouxe seu compromisso de celebrar a riqueza da herança cultural indonésia para a próxima rodada com uma campanha de 2025, poderosa Indonésia para o mundo. Nos últimos cinco anos, esse complexo icônico se tornou um ícone de cultura, culinária, biodiversidade, música, dança e artesanato da Indonésia.

Leia também: PDIP Bali Protest Dewa Shiva foi tornado DJ Visual na boate: ensinamentos hindus de Menadani

Este ano, esse complexo aprofunda, revivendo essas tradições através da experiência dos convidados profundos que adotam as últimas tendências e em desenvolvimento em encontros culturais, bem -estar, excelência gastronômica e suas reuniões que combinam autenticidade com a atração global.

Aprofundar a diversidade da Indonésia

Leia também: O governador interino de Bali ordenou a administração de Atlas nos pôsteres de Dewa Shiva que era o contexto de DJ

Desde que os convidados chegam, eles começarão uma viagem que mostra a riqueza da cultura e tradição indonésia. A magnífica arquitetura e projetos de resorts refletem paisagens naturais da Indonésia, estética, patrimônio e habilidades, que combinam tradições com sofisticação moderna. Essa estrutura multinível flui através de uma paisagem exuberante com um canal de água brilhante e uma rede de piscina, criando uma atmosfera que incorpora a beleza natural da Indonésia.

https://www.youtube.com/watch?v=r_8x_tvlunw

Leia também: Phdi Bali Somasi Atlas Nightclub, que é o Senhor de Shiva DJ Background: Blasfemia da Religião!

Além de sua impressionante aparência externa, as experiências dos hóspedes são cuidadosamente selecionadas com um tópico de dois meses que explora as sete regiões principais da Indonésia: Sumatra, Nusa Tengara, Java, Kalimantan, Sulawesi, Maluku e Papua. Esta viagem ocorre através de rituais de chegada, histórias culinárias originais, jogos e artesanato místicos, que oferecem uma experiência verdadeiramente profunda e convidados enriquecedores.

 O APURVA KEMPINSKI BALI Foto: O APURVA KEMPINSKI BALI

Além de um design agradável, a experiência dos hóspedes é selecionada com um tópico de dois meses, a saber, navegar por sete regiões principais da Indonésia: Sumatra, Nusa Tenggara, Java, Kalimantan, Sulawesi, Maluku e Papua. Refletido nos rituais de chegada, culinária original, histórias místicas,

Jogos tradicionais e habilidades originais, este complexo oferece uma experiência verdadeiramente única e enriquecedora. Finalmente, a colaboração com artistas, criadores, pensadores e grandes autores continua sendo promovida para celebrar a Indonésia no palco principal do magnífico teatro aberto do Apurva Kempinski Bali.

Bem holístico -estar no Apurva Spa

O programa de bem -estar de 2025 Apurva Spa apresenta uma abordagem transformadora e de profundidade da prosperidade, que combina a prática de vida longa sustentada pela ciência com a tradição da cura dos ancestrais indonésios. O destaque deste ano inclui a cura de Agra Shala, uma terapia holística projetada para restaurar o equilíbrio e o fluxo de energia e o treinamento neuróbico, métodos de saúde cognitiva e física destinados a aumentar a vida longa e a clareza mental.

Excelentes programas como despertar o espírito do chakra, que mostram a cultura sagrada da purificação de Bali, continuam a oferecer em profundas atualizações espirituais. Além disso, os hóspedes podem sentir a meditação de cura, a numerologia e os reformadores de Pilates, que garantem viagens multidimensionais adaptadas aos modernos que buscam a saúde. Guiado por uma equipe de especialistas e terapeutas de saúde que ganham prêmios, o programa de bem -estar de spa Apurva de 2025 define bem holístico -por isso é um objetivo importante para aqueles que são aqueles que são

Procurando por cura e em renovação.

Celebração das Artes Culinárias

Como o principal destino gastronômico em Bali, o prêmio Winner Resort continua a definir vantagens culinárias com o programa culinário de 2025, introduzindo uma colaboração interessante, um sabor corajoso e uma profunda experiência gastronômica.

Este ano, esse complexo continua a comemorar trocas culinárias cruzadas, convidando um bem conhecido chef internacional para colaborar com sua equipe de ganhadores de premiação. Essa iniciativa apresenta uma experiência gastronômica única, além de promover habilidades de orientação e compartilhamento, o que inspira jovens talentos culinários nesse complexo.

Uma das principais abordagens em 2025 é a primeira experiência gastronômica do Bali Aquarium, a experiência do jantar no primeiro aquário em Bali. Com a chegada do chef estrela de Michelin, Jean Baptiste Natali, Coral apresentou um novo novo menu que apresenta uma nova perspectiva em sua narração culinária. Essa última evolução combina técnicas e materiais inovadores que se originam cuidadosamente, introduzindo novos aspectos de fontes éticas, mantendo o conceito típico de restauração imersiva do restaurante.

 O APURVA KEMPINSKI BALI Foto: O APURVA KEMPINSKI BALI

Para melhorar ainda mais a experiência, o programa de bebidas 2025 apresenta uma mixologia inovadora, onde garçons especializados fazem coquetéis típicos combinados com raras bebidas indonésias e clássicas que são reinterpretadas. De uma mistura tropical animada a uma mistura artesanal sofisticada, cada pilotos é projetado para celebrar uma variedade de indonens.

Com a história como o núcleo de cada prato e bebida, o programa culinário de 2025 de Apurva Kempinski Bali convida os convidados a uma culinária inesquecível, onde a tradição de satisfazer a criatividade contemporânea em cada mordida.

ESG CONSTRIMENTO: Aumentar a sustentabilidade

Com uma abordagem holística da sustentabilidade, esse complexo também combina preservação cultural, gestão ambiental e empoderamento da comunidade na experiência e operações dos hóspedes. Reconhecido como o primeiro hotel na Indonésia a obter a certificação GSTC, resort

Isso também alcançou a 2ª certificação Silver Certification e foi nomeada ‘Melhor Hotel Sustentável’ nas Ultimate Luxury Trips relacionadas aos prêmios (Ultras) em Londres em 2024.

No futuro, esse complexo aspira a obter a neutralidade de carbono em 2030, o que fortalece seu compromisso com o turismo responsável e a preservação ambiental. Em 2025, esse complexo continuou sua iniciativa de sustentabilidade a longo prazo, com foco nos esforços de descarbonização, aquisição de recursos responsáveis ​​e programas regenerativos. Esse compromisso também inclui a preservação da cultura através da experiência dos convidados que são curados, colaboração com artesãos e iniciativas locais promovidas pela comunidade. A prática sustentável é integrada a todos os aspectos do complexo, desde a minimização dos impactos ambientais até o suporte a práticas comerciais éticas.

O programa de descarbonização continua sendo uma prioridade com várias iniciativas, como a restauração de florestas de mangue, traços de carbono e soluções de mobilidade verde. Esse complexo também incentiva o crescimento econômico local, adquirindo recursos de produtores indonésios, apoiando a agricultura regenerativa e promovendo os princípios do comércio justo.

Através de uma colaboração sustentável com parceiros, convidados e comunidades que têm os mesmos pensamentos, Apurva Kempinski Bali continua contribuindo para a preservação da cultura e o meio ambiente na Indonésia, enquanto os valiosos ecossistemas comerciais crescem que promovem o crescimento econômico a longo prazo a longo prazo, Operações e participação responsáveis ​​significam com a comunidade local, garantindo um impacto de longo prazo para as gerações futuras.

“No Apurva Kempinski Bali, nos dedicamos a reviver o patrimônio cultural indonésio que é rico de uma maneira profunda, significativa e perspicaz no futuro. Com ‘Indonésia poderosa ao mundo’, não apenas mostramos a rica herança cultural da Indonésia , mas também que também convida o mundo a experimentá -lo diretamente.