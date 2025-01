A sentença de Trump: A cortina cairá sobre o Hamlet de Merchan no Hudson

Às 9h30 do dia 10 de janeiro de 2025, a cortina cairá sobre a apresentação mais longa de “Hamlet” da história. O juiz interino Juan Merchán decidirá finalmente se “ser ou não” o juiz que condena Trump à prisão. (Alerta de spoiler: ele parece pronto para evitar uma sentença de prisão e possível reversão.)

Desde a condenação de Trump em maio de 2024, Merchan contemplou suas opções de sentença. Este seria o momento do macacão laranja que muitos ansiavam durante anos de lutas legais não correspondidas. Eles provavelmente ficarão desapontados. Como alguns de nós notámos após o veredicto, este tipo de caso resultaria muitas vezes numa libertação incondicional ou numa sentença sem pena de prisão. Essa previsão tornou-se mais provável depois de Trump ter sido reeleito em Novembro. Os limites à liberdade de Trump provavelmente resultariam numa rápida reversão, e Merchan sabia disso.

Embora vários especialistas previssem que Trump “iria para a cadeia” após o julgamento, os guerreiros mais realistas da aplicação da lei tinham outras ideias. O melhor a fazer era suspender o processo e deixar Trump numa espécie de animação legal suspensa. Merchan manteria o presidente sob controle como réu criminal aguardando punição.

Mas o foco de um caso de morte por troféu é o próprio troféu. Merchan não irá decepcioná-lo. Embora indique que está inclinado a uma pena sem prisão ou liberdade condicional, a sentença de Trump terminará apenas 10 dias antes de sua posse. Ao fazê-lo, ele rotulará formalmente o presidente eleito como criminoso condenado.

Será uma punição com pena curta. Trump tornar-se-á o primeiro criminoso condenado a assumir o cargo, uma nota de rodapé histórica que será repetida como um mantra nos meios de comunicação social.

Às vezes, Merchan parece estar escrevendo os verdadeiros pontos de discussão para os palestrantes. Em seu pedido, ele afirma grandiosamente que os jurados consideraram que isso “foi um engano premeditado e contínuo por parte do líder do mundo livre”. “Ele acrescenta então que não poderia anular a condenação porque constituiria… um resultado desproporcional e causaria danos imensuráveis ​​à confiança dos cidadãos no Estado de direito.”

Claro, isso não funcionou como muitos esperavam. Aparentemente, isso inclui o presidente Biden. Na semana passada, o Washington Post noticiou que Biden estava furioso porque o Departamento de Justiça não tinha processado Trump mais rapidamente para garantir uma condenação antes das eleições. Ele também lamentou a nomeação do procurador-geral Merrick Garland como insuficientemente agressivo na perseguição de Trump. Parece que Garland não era suficientemente semelhante a Bragg para os gostos jurídicos de Biden.

A decisão, no entanto, terá outro impacto. Trump finalmente poderá apelar deste caso horrendo. Sempre foi uma oportunidade de recurso rica em alvos, mas Trump pode agora lançar um recurso abrangente mesmo depois de ser condenado.

Essas questões de apelação incluem acusações baseadas em uma nova teoria criminal por meio da qual o promotor distrital do condado de Nova York, Alvin Bragg, não apenas deu vida a uma contravenção (após o término do prazo de prescrição), mas também baseou uma acusação estadual na lei eleitoral federal e na legislação federal. impostos. violações. Assim, depois de o Departamento de Justiça se ter recusado a processar violações federais, Bragg fê-lo efectivamente no tribunal estatal com a bênção de Merchan.

Os tópicos também incluem as instruções absurdas de Merchan ao júri. A nova teoria preconizava um crime secundário, o crime que Trump procurou ocultar ao listar os pagamentos como despesas legais. Merchan permitiu que o júri determinasse que o delito secundário era qualquer uma de uma série de opções vagamente definidas. Mesmo no formulário do júri, eles não precisaram especificar quais crimes foram apurados. Merchan nem precisava de maioria, muito menos de um júri unânime, para concordar sobre o que realmente aconteceu.

Segundo as instruções de Merchan, o júri poderia ter ficado dividido em quatro, quatro, quatro sobre se tudo isso foi feito para ocultar uma violação eleitoral federal, falsificação de registros comerciais ou violações fiscais. Nem Trump nem o público jamais saberão.

Até o analista jurídico-chefe da CNN, Elie Honig, denunciou o caso como legalmente falho e sem precedentes. O senador John Fetterman (D-Pa.) colocou isso recentemente de forma mais simples, chamando o caso de “besteira total”.

Embora as expectativas não sejam grandes para o sistema jurídico de Nova Iorque, este caso acabará por chegar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

É claro que, como tantas outras coisas no vórtice do tribunal de Merchan, a permissão final para apelar tem um custo. Embora Merchan admita a contragosto que o encarceramento já não é “prático”, Trump terá agora de recorrer deste caso durante a sua presidência.

Quando a sentença for imposta em 10 de janeiro, provavelmente será comicamente reduzida devido ao esforço. Depois de anos e milhões gastos em vários casos de Trump, Trump provavelmente receberá uma libertação incondicional e será enviado embora. . . para a Casa Branca.

Conforme previsto, os dois casos federais nunca foram julgados na Flórida ou em Washington, DC. Na Geórgia, Fani Willis foi retirada de seu caso de extorsão, que não deu em nada devido à sua própria má conduta. É como se as forças aliadas lançassem a invasão da Normandia para capturar o Mónaco.

Entretanto, as eleições de 2024 revelaram-se o maior veredicto da história, após anos de guerra legal e reportagens tendenciosas dos meios de comunicação social que não deram em nada. Merchan demonstrou pouca autoconsciência ao alegar que estava apenas tentando evitar “danos incomensuráveis ​​à confiança dos cidadãos no Estado de direito” ao prosseguir com o caso. Pesquisas mostram O público viu estes casos como uma guerra legal e considera-se que Merchan causou precisamente esse “dano incomensurável” ao lidar com o caso.

Dada esta história, pode ser apropriado que o troféu do caso de Nova Iorque seja um tema de conversa nos meios de comunicação social enquanto durar.

Portanto, a apresentação de Hamlet no Hudson por Merchan fechará a Broadway muito depois de o público ter saído. As críticas serão mistas, pois poucas opiniões mudarão. Como o próprio protagonista. proclamado“Devo ser cruel só para ser gentil; “É assim que o mal começa e o pior já passou.”

Jonathan Turley é professor Shapiro de Direito de Interesse Público na Universidade George Washington e autor de “O direito indispensável: liberdade de expressão em tempos de raiva.”

