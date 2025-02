A Série A: Arnautovic lança o Inzaghi e -1 de Napoli

O Inter foi derrotado por Fiorentina 2-1 e retorna ao alcance de Napoli. Depois de uma derrota clara na quinta -feira passada em Franchi desta vez, o Nerazzurri se apresentará uma atitude completamente diferente e rasgará a grande vitória na luta Scudetto, permitindo que você traga de volta a -1 de Napoli. Depois de encerrar a primeira vez entre controvérsias, graças à bola liberada em frente ao canto, o que leva à vantagem da interação (gol de Pongracic) e à punição pelo toque da mão de Darmian (Mandragor transformado), na segunda metade de Arnautovic’s O objetivo assim criticou, com uma abóbora de três pontos para Lautaro Martinez e seus companheiros.

A abordagem entre é definitivamente diferente da corrida de franquia, e talvez eu nunca tivesse tido um bordocampo à pressão Insaghi. Tanto que, após 50 segundos, LaUtaro toca os benefícios, com a intenção certa que toca o poste à esquerda de De Gea. Naleszurri continua a empurrar e esmagar a Fiorentina na área sem oferecer a Viola a oportunidade de deixar sua própria metade. Barella também tenta que está se aproximando do Eurogol com um Mancin invertido, que não encontrará um espelho um pouco. O motorista da Inter é contínuo, na esquina da Prima Carlos Augustus atinge o poste externo com a mão esquerda, depois Lautaro atingiu o acessório na íntegra. E à noite, parece ruim, porque o Inter também perde Thuram, substituído por Arnautovic por hematomas no tornozelo esquerdo.

Dessa maneira, no entanto, a equipe de Inzaghi é necessária uma pitada de felicidade para desbloquear o resultado, entre as controvérsias dos fiorentinos.

Na esquina premiada, apesar da bola na cruz do bastão, que claramente saiu, o infeliz desvio de Pongracic realmente dá a vantagem de Nerzzurri. O alvo que desencadeia controvérsia à margem, com faíscas entre dois bancos.

O Inter toca a duplicação com Arnautovic (desfile dos pés de De Gea), mas reduz os ritmos para tentar respirar. E a Fiorentina o usa imediatamente, ainda entre as controvérsias: o toque da mão do presente realmente revisou o VAR, levando a caneta a conceder uma sentença de viola transformada por Mandragora.

No entanto, o intervalo ainda está concentrado e pressão. E desta vez é Naleszurri, que usa a indecisão de defesa roxa: na cruz de Carlos Augustus, de Gea e Ranieri não significa que Arnautovic livre para bater na cabeça e trazer o anfitrião de volta. A equipe de Inzaghi está se aproximando do gol com Lautaro, Barella e Slaksi, enquanto Palladino esvazia o banco, inserindo todo o seu talento ofensivo de Zaniol a Gudmundsson. No entanto, isso não é suficiente porque o Inter, liderado pela defesa do retorno do Acerbi, fecha sua área por envio duplo, com convocação que nunca lida mesmo no ataque final. E talvez pela primeira vez no campeonato, ele apresentará seu melhor vestido, concentrado e concreto, que levou a Scudetto no ano passado. Mas a cabeça à cabeça com Napoli continua.

