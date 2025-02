A Série A: Lazio se move para Cagliari e voa para o quarto lugar crônico e foto

Em Cagliari Lazio, provavelmente armazena 2-1 Na segunda -feira à noite 23. Dia da Serie e

Zaccagni e Castellanos: Lazio Vince (2-1) em Cagliari e voa em quarto lugar atrás de Nápoles, Inter e Atalanta. Três pontos para começar bem em fevereiro e esquecer a derrota de janeiro ruim: em Derby, o mesmo interior com Como e Ko em casa com Fiorentine. Apenas um flash em Verona: muito pouco. O sucesso sofria de Cagliari, que até o fim tentava um de seus muitos retornos. Rossoblů para a segunda derrota consecutiva, mas o tesouro do mini -filototto da Tre com Monza, Milão e Lecce permite que a equipe de Nicol ainda evite a terceira última posição. Outros, no entanto, com Parma, novamente em casa: Cagliari não pode mais estar errado. Para o Lazio Blood Victory: os barões não pegaram a mania das revoluções. Comparado à derrota em casa com Fiorentina: Rovella em vez de Dele Bashir, significa apenas dois peões, Hysaj na asa esquerda substitui os peregrinos. E o resultado muda.

Plano tático dos barões (mas o vermelho no banco é vermelho): segurando a bola, confundida com Isaksen e Zaccagni, e depois a frente para Castellanos e apoio. Cagliari sai por um momento, mas com o comando para tentar machucar. Acontece duas vezes: às 6 ‘com um tiro roxo desviado no canto. E aos 11 ‘com os pequenos que tocam, mas não podem se desviar quase perfeitos na porta. De fato, Cagliari está construindo uma situação potencialmente perigosa. O problema, no entanto, é que, muitas vezes, reinicia, toma más decisões. Lazio pastando pelo menos duas vezes. Amarelo a 18 ‘para o Carambola com a bola atrás de Caprile: o último toque do diâmetro, não apenas a perna, mas também a mão. No final, eles não são objetivos. E por cerca de meia hora é Zaccagni, quem sabe por que, não é extremamente voltado para um lob que prefere a assistência (falhou) para Castellanos. O objetivo é o mesmo: é uma manobra que encontra a venda à direita. Cagliari não fecha bem, o Hyase cruza. Depois, há um véu do diâmetro: Zappa não vê o Zaccagni, que sai do nada. E o objetivo da pontuação do capitão. É a sétima temporada da temporada: no ano passado após o recorde.

Cagliari sempre no jogo também no segundo tempo. Como os tiros e a adoção de Zorttea mostram nos primeiros 5 minutos após o intervalo. Em 11 retas: na esquina da Viola, a defesa de Biancoceleste entra em uma mina e esquece Small. Bomber Rossoblů o usa: ele pula mais do que Hysaj e coloca. Então, novamente, Lazio, mas caprime contra Castellanos e o conceito em Capoccia di Romagnoli. O alvo em 19 ‘é inevitável: a cruz Isaksen da direita, a bola recheada na cabeça do diâmetro. E Castellanos chegará ao lugar certo na hora certa. Ele não fecha o jogo em Assit Di Rovellla (milagre de Caprile) aos 29 ‘. Ditto Isaksen. E para Lazio está sofrendo até o último ataque.

