A série Hudson Thames temia por seu amigável Homem-Aranha do bairro seria ‘Wake’

O principal ator de voz em Seu bairro amigável do Homem-AranhaHudson Thames, aparentemente tinha algumas dúvidas sobre como o tom da série resultaria. O programa estreou recentemente seus dois primeiros episódios na Disney+ e seguirá um padrão de lançamento exclusivo para os capítulos restantes. Embora uma opinião sobre o consenso dos fãs ainda não tenha sido formada em torno da série animada, o Thames parece estar feliz com a redação do programa. No entanto, o dublador revelou recentemente que estava preocupado com a forma como a série seria recebida.

Hudson Thames diz que seu Homem-Aranha do Bairro amigável não está “chateado e despertado”

Em uma discussão recente, o dublador de Peter Parker/Homem-Aranha em seu amigável Homem-Aranha do bairro, Hudson Thames, expressou seus pensamentos sobre escrever na série e mencionou que estava preocupado que ele fosse “irritante e despertado”. “

Falar com ColidaMike Thomas, o dublador, perguntou sobre seus pensamentos sobre fazer parte de uma nova série do Homem-Aranha. Tamisa declarou: “Eu pensei que era incrível. Quero dizer, meu maior medo era que estivesse chateado e acordado, e não foi, e eu pensei: ‘Sim, isso é ótimo, está tão bem escrito’, como se ele se sentisse real. Eu sou o mais velho dos cinco filhos, então sinto que sei o que está acontecendo em suas vidas e no ensino médio, e senti que estava fazendo essa justiça.

Criado por Jeff Trammell, a série animada mostra as origens do super -herói que se estende pela parede. Hudson Thames é a voz de Peter Parker na série, que ainda está no ensino médio quando ele enfrenta o manto do Homem-Aranha. No entanto, nessa linha do tempo alternativa, Norman Osborn de Colman Domingo se torna um mentor de Parker, em vez de Tony Stark no MCU.

Antes de ingressar no elenco de voz de seu amigável Homem-Aranha do bairro, Hudson Thames expressou o site icônico no MCU, o que aconteceria se …? série. Agora ele repetirá seu papel na primeira temporada de seu amigável Homem-Aranha do bairro, que terá 10 episódios.

