A série Samsung Galaxy S25 aparece ao público, arma secreta revelada

Seul, AO VIVO – A série Samsung Galaxy S25 foi finalmente lançada ao público com um sistema operacional (SO) baseado em inteligência artificial (inteligência artificial/AI).

“A série Samsung Galaxy S25 apresenta um sistema operacional de IA que muda a forma como usamos a tecnologia na vida cotidiana”, disse ele. Presidente e Diretor de Negócios da Mobile eXperience Samsung Electronics TM Roh, citado no YouTube Samsung, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Esta série usa o sistema operacional ou sistema operacional OneUI 7 AI desenvolvido pela Samsung em conjunto com o Google. Este sistema operativo está equipado com um sistema de inteligência artificial multimodal que permite ao Galaxy S25 compreender texto, voz, imagens e vídeos para criar interações naturais.

Por exemplo, o recurso Google Search Circle no Galaxy S25 pode encontrar rapidamente números de telefone, endereços de e-mail e links na tela para que os usuários possam fazer chamadas, enviar e-mails ou visitar sites com apenas um toque.

O Samsung Galaxy S25 permite ainda que os utilizadores do dispositivo realizem pesquisas onde os resultados são imediatamente acompanhados das recomendações de que necessitam. Além disso, a personalização é um dos recursos de destaque do novo Galaxy AI.

Este smartphone premium é alimentado pelo Personal Data Engine, que otimiza recursos personalizados de IA analisando com segurança os dados do usuário para oferecer uma experiência que se adapta às preferências e ao comportamento do usuário.

Essas experiências mais personalizadas incluem, por exemplo, pesquisar fotos antigas na Galeria usando linguagem natural ou obter orientações diárias através do Now Brief, que oferece sugestões através da barra Now na tela de bloqueio.

A Samsung também disse que a série Galaxy S25 usa o processador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, resultando em um aumento de desempenho de 40 por cento no NPU, 37 por cento na CPU e 30 por cento na GPU em comparação com o produto da geração anterior.

Esse recurso permite que o Galaxy S25 lide perfeitamente com mais funções de IA no dispositivo, incluindo o fornecimento de recursos que antes eram feitos por meio da nuvem, como Edição Generativa.

A série Samsung Galaxy S25 também oferece recursos de processamento de imagem AI mais sofisticados e eficientes com ProScaler. Este processador personalizado é integrado ao mecanismo de imagem natural digital móvel (mDNIe) da Samsung, que usa Galaxy IP para maior eficiência de energia na tela do dispositivo.

O suporte para sensores de alta resolução e ProVisual Engine permite que o smartphone da série Galaxy S25 produza fotos detalhadas.

O sensor de câmera ultra-amplo de 50 MP, um aumento em relação aos 12 MP da série anterior, permite que o Galaxy S25 Ultra traga clareza e brilho ideais aos seus produtos visuais. A gravação HDR de 10 bits agora é aplicada por padrão para fornecer uma expressão de cores quatro vezes mais rica do que a gravação de 8 bits.

O Galaxy S25 também possui uma variedade de ferramentas avançadas de suporte à edição, incluindo a remoção de sons indesejados em vídeos com o Audio Eraser.

Para fornecer uma experiência fotográfica semelhante à de uma câmera DSLR no dispositivo, o celular da série Galaxy S25 é equipado com abertura virtual integrada ao Expert RAW.

Além disso, o dispositivo está equipado com Galaxy Log para aprimorar o aspecto cinematográfico da produção de vídeo. O serviço de pedido inicial da série Samsung Galaxy S25 na Indonésia será aberto a partir de 23 de janeiro de 2025.

O Samsung Galaxy S25 Ultra vem nas opções de cores Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Grey. Enquanto isso, o Galaxy S25 e o Galaxy S25 Plus estão disponíveis nas variantes de cores Navy, Silver Shadow, Icyblue e Mint.