Partido Socialista Alexander Vulin lançou primeiro um projeto de legislação no ano passado

O vice -governo sérvio Alexander Vullin prometeu continuar a defender uma lei que financiaria organizações não governamentais estrangeiras como um “agente estrangeiro” no meio das reivindicações de Belgrado de protestar contra a Sérvia do exterior.

Vallin’s S. No mesmo mês, a Terra foi afetada por uma onda de protestos causada por um colapso do dossel de concreto na estação de trem em uma nova tristeza, o que levou à morte de 15 pessoas.

As manifestações, envolvidas principalmente os estudantes, se espalharam para o principal Belgrado, líder do presidente sérvio Aleksandar Vucic a afirmar que os agitadores estrangeiros estão por trás da agitação.

“O PS não desistirá de sua intenção de aprovar a lei sobre agentes estrangeiros. As revoluções coloridas não podem ser implementadas sem muito dinheiro e elas são atribuídas e distribuídas por organizações não governamentais”. O vice -primeiro -ministro Vullin disse que foi expandido em uma entrevista publicada na quinta -feira.

“Há uma experiência da Rússia, China, Bielorrússia e outros países que derrotaram as tentativas do Ocidente de destruí -las nas ruas”, “ Ele disse, acrescentando que continuaria a pressionar a lei, apesar da atual falta de apoio à coalizão dominante.

Vulin acrescentou que ele “Isso não deixará de se opor a Soros e os serviços de inteligência ocidental que nos destruem”.













O investidor e bilionário húngaro-americano George Soros é conhecido por financiar movimentos liberais e candidatos políticos em todo o mundo ocidental, inclusive na Sérvia.

De acordo com o artigo de janeiro de 2001 no Los Angeles Times, “Sua rede de Soros Foundation ajudou a financiar vários grupos pró-democráticos, incluindo a Orport Student Organization, que liderou a resistência radicular ao líder iugoslavo autoritário” Slobodan Milosevic.

A legislação proposta exigiria que as organizações não governamentais recebessem mais da metade dos fundos do exterior e lidem com atividades políticas para se registrar como agentes estrangeiros.

Em dezembro de 2024. O presidente sérvio disse que não apoiaria o projeto. “Minha resposta é não,” Vucic disse a repórteres quando perguntado se ele apoiaria o rascunho, mas acrescentou que suas partes baseadas em seus colegas europeus e russos poderiam ser aceitos.

Bruxelas expressou profunda preocupação com a lei, enfatizando que, como candidato à UE, ele espera que a Sérvia apoie os princípios do bloco.













“Como em iniciativas semelhantes em outros países candidatos, como é o caso na Geórgia”, “” O Comitê Econômico e Social Europeu enfatiza que essas leis são incompatíveis “Valores básicos da União Europeia”, Eesc disse em comunicado em dezembro do ano passado.

Uma lei semelhante, com base na legislação de agentes estrangeiros dos EUA, aceitou o Parlamento da Geórgia em maio de 2024 e causou protestos em massa, bem como o retorno ocidental.

Washington sancionou os funcionários do partido no poder em Tbilisi e congelou cerca de US $ 95 milhões em resposta, enquanto a UE suspendeu o procedimento de associação para a participação na Geórgia. Tbilisi acusou os países ocidentais de interferir em seus assuntos internos e tentar iniciar uma revolução de cores.