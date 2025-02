A sessão de decisão precisa do Secretário Geral do PDIP Hasto Kristiyanto acontecerá amanhã

Yakarta, vivo – Juiz único do Tribunal Distrital de Yakarta, Djuyamto, disse que a agenda antes do julgamento do Secretário Geral (Secretário -Geral) do PDIP Hastiyanto seria lida na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Leia também: Hasto Kasih dirigiu 142 cabeças regionais antes de ingressar em retiros em Magelang

“O julgamento foi adiado na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025, com a agenda para ler o veredicto”, disse Djuyamto na Câmara do Tribunal do Distrito de Yakarta, no sul de Yakarta, na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

O único juiz do Tribunal Distrital de Yakarta, sul, realizou uma audiência hoje para ler as conclusões preventivas de Hastiyanto. A conclusão da audiência de leitura foi realizada na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Leia também: O processo anterior foi rejeitado, Semarang Walkot Semarang MBAK ITA foi imediatamente examinado pelo KPK imediatamente

 A audiência antes do julgamento de Hastiyanto, juiz Djuyamto

Sabe -se que Hasto entrou com um processo prévio no Tribunal Distrital de Yakarta do sul como uma forma de resistência depois de ser nomeado suspeito no suposto caso de suborno na mudança de membros intermediários (PAW) do Parlamento Indonésio e Investigação O Obstrução de Justiça contra a Justiça contra Meu masal Harun.

Leia também: Semarang City Guardians MBAK ITA Mangkir razoável, KPK trará seu próprio médico para um cheque

Hastiyanto entrou com uma ação anterior porque queria conhecer a validade da determinação de suspeitos cometidos pelo KPK.

O KPK nomeou o Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, como suspeito no suposto caso de suborno na substituição intermediária (perna) de um membro do Parlamento Indonésio que também arrastou minha querida.