A sessão de ética do Comissário Donald e a polícia nacional investigam o fluxo de dinheiro no caso de extorsão pública do DWP

Jacarta – A Polícia Nacional realizou um julgamento por código de ética contra três agentes da polícia suspeitos de violar o caso de extorsão de cidadãos malaios que eram espectadores do Jakarta Warehouse Project (DWP). Uma coisa que foi explorada no julgamento foi o fluxo de dinheiro resultante de extorsão.

Leia também: Ao recusar aceitar o despedimento na sequência do caso DWP, o Comissário Donald interpõe recurso

A informação foi revelada diretamente pelo comissário da Polícia Nacional, Choirul Anam. O julgamento do código de ética contra três policiais suspeitos de violá-lo, um dos quais era o comissário de polícia Donald Parlaungan Simanjuntak, ocorreu de terça-feira, 31 de janeiro de 2024, até a manhã de quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

“O que não é menos importante é que os controles também sejam realizados sobre fundos ou dinheiro”, disse Anam aos repórteres, quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

Leia também: Comissário Donald lança julgamento de ética após caso de extorsão do DWP na Malásia Espectador

 Projeto de Armazém de Jacarta (DWP).

Durante o julgamento também foi explorado como foi realizado o processo de extorsão e quem foi o destinatário do dinheiro da extorsão.

Leia também: Kompolnas revela razões pelas quais a polícia extorquiu cidadãos malaios em shows do DWP: Fraca supervisão da liderança

“Como o dinheiro foi obtido, o fluxo do dinheiro, mesmo que tenha sido distribuído a alguém ou nas mãos de quem”, disse.

“Bem, isso foi examinado exaustivamente, comparando uma declaração com outra, incluindo evidências”, continuou Anam.

Foi relatado anteriormente que o Diretor de Investigação de Narcóticos da Polícia Metro Jaya, o Comissário de Polícia Donald Parlaungan Simanjuntak, foi demitido do Corpo de Bhayangkara. A demissão de Donald foi baseada na decisão da audiência da Comissão do Código de Ética da Polícia (KKEP), na quarta-feira, 1º de janeiro de 2024. Ele e outros dois membros foram ouvidos às 11h00 WIB do dia 31 de dezembro de 2024 até às 04h00. na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

O julgamento contou com a presença de agentes externos como a Comissão Nacional de Polícia (Kompolnas). Os resultados deste ensaio foram revelados pelo Comissário da Kompolnas, Mohammad Choirul Anam.

“Este julgamento é do Diretor e Chefe da Unidade de Estupefacientes, a decisão é do PTDH”, disse.

Ele revelou várias notas importantes no julgamento de ética. A primeira está relacionada com sanções, tanto agravantes como atenuantes, que devem ser examinadas.

“No contexto do interrogatório de testemunhas, isso se aprofunda, os fatos ficam mais claros com a presença de testemunhas agravantes e atenuantes, para que o painel tenha a oportunidade de cruzar para comparar quais são factuais, quais são honestos , que correspondem à realidade e que não correspondem “As verificações mútuas foram feitas e realizadas, por isso também demorou bastante”, disse.

Depois, continuou, a Comissão de Ética também examinou as provas e revisou vários argumentos sobre o incidente. Desde o fluxo de planejamento, implementação, até o fluxo pós-dia, incluindo relatórios de atividades. Considera que a existência deste mecanismo responsabiliza o julgamento.

“Apreciamos o mecanismo de responsabilização que existiu ontem no julgamento de ética”, disse ele.