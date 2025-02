A sincronização dos lábios do Super Bowl Singer Singer? Verifique esses sinais

(Nexstar) – Os fãs casuais verão a teatralidade, a coreografia e as aparições de convidados durante Kendrick Lamar e o programa do SZA Super Bowl Super Bowl. Os detetives estarão olhando para suas gargantas.

É uma maneira de saber se um intérprete depende de uma faixa vocal de acompanhamento ou sincronização dos lábios. Alguns artistas optam por sincronizar os lábios para garantir um bom show, especialmente durante situações de alta pressão.

Às vezes, a sincronização labial é claramente óbvia, como quando você pode dizer que a boca do cantor não se move a tempo com a letra. Mas às vezes é mais sutil.

Uma coisa que você pode procurar é o posicionamento do microfone do artista. Se você se aproximar e mais longe do seu rosto, mas sua voz permanecer constante, seus lábios provavelmente serão sincronizados com uma faixa. Com vozes ao vivo, você esperaria que a voz do cantor pareça mais calma ou mais forte, dependendo da posição do microfone.

Quem está cantando o hino nacional no Super Bowl?



As cordas vocais de um cantor também podem revelar sinais de que eles poderiam sincronizar os lábios. Se um cantor está cantando uma nota com muito vibrato, Quadro Ele sugere olhar para sua garganta os sinais de tensão. Se eles realmente estão dando tudo, você deve ver algum sinal de que as cordas vocais estão funcionando.

Você também pode procurar incompatibilidades entre coreografia e som. Se alguém corre no palco e dança intensamente, mas não é nem o mínimo de respiração, provavelmente posso apostar que é uma sincronização labial.

Se você estiver tentando detectar a sincronização dos lábios, ouça pequenas imperfeições, como sílabas ou notas arrastadas antes que elas se suponham. Se a música soa exatamente como a versão que você transmitiu um milhão de vezes, provavelmente é a mesma faixa.

Você pode ouvir algumas dessas variações naturais em O desempenho médio do Usher Super Bowl no ano passado. Ocasionalmente, sua voz soa um pouco respirável enquanto ele canta e dança (e patins) simultaneamente, e às vezes o volume de sua voz cai levemente no final de uma linha. Outras vezes, cantei a maior parte da linha, mas deixava as últimas palavras na faixa de backup, para que eu pudesse ouvir a diferença.

A sincronização labial não significa mau desempenho, dizem os especialistas. Às vezes, é o movimento correto garantir um show perfeito.

“Existem muitas variáveis ​​para ir ao ar. Eu nunca recomendaria nenhum artista ao vivo, porque as menores falhas devastariam a performance ”, Rickey Menor, que produziu várias performances do Super Bowl, uma vez Ele disse à Associated Press.

Katy Perry admitiuAlgumas de suas pistas vocaisEles foram gravados para seu desempenho em 2015, dizendo à Reuters antes do programa: “Acho que muito disso estará ao vivo”.

O Red Hot Chili Peppers disse que fez o contrário em 2014: cantando ao vivo, mas usando instrumentos pré -gravados. Suas guitarras nem sequer estavam conectadas no palco, A CNN relatou.

Beyoncé não sincronizou seus lábios durante sua memorável apresentação do Super Bowl em 2013, mas admitiu que sincronizando apenas algumas semanas antes durante outro evento televisionado de alto perfil: o cantor disse que decidiu confiar em uma música vocal enquanto agia no hino nacional em A inauguração do dia do presidente Obama.

Whitney Houston também sincronizou no Super Bowl, mas não durante o show de tempo de tempo. Sua interpretação de 1991 do hino nacional (geralmente citado como um dos melhores) Ele foi gravado.

